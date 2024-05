Kiko Matamoros declara la guerra a las Campos: insultos a Alejandra Rubio, desprecios a Terelu

Aunque Kiko Matamoros ya no forme parte de la parrilla de Telecinco, parece que la polémica en la cadena le persigue. Su nombre no se puede mentar, pero sobrevuela en muchas de las conversaciones que se mantienen en muchos de sus platós. Esto le ha hecho ahora estallar. No tanto que no se hable de él, sino cómo esta forma de silenciarle está siendo aprovechada por sus enemigos públicos para ganar terreno. Pero ya se ha decidido a dar un golpe en la mesa para pedir justicia. Al menos sí en cuanto al clan Campos se refiere, a quien tiene mucho que reprocharles por culpa de su exmujer, Makoke. Lo hace desde ‘Ni que fuéramos’, su nuevo espacio en YouTube donde se ha sentido cómodo para cargar contra la familia a la que consideraba aliada y que recientemente le acaba de decepcionar.

Makoke y Alejandra Rubio Así es la vida

La que peor parada ha salido de este rapapolvo que le ha dado al clan Campos ha sido la pequeña, Alejandra Rubio, a la que Kiko Matamoros siempre ha tenido un cariño especial. Era su protegida e incluso le ha dado trabajo en su discoteca, tanto a ella como a su exnovio, Álvaro Lobo, pero ahora con Carlo Costanzia en escena las cosas han cambiado. Aunque la culpable de su nueva forma de verlas sea Makoke: “Me duele lo que se ha producido, lo que yo entiendo como una traición asquerosa”, arrancaba sin pelos en la lengua y sin ocultar que le ha provocado dolor la actitud de la joven colaboradora, quien ha hecho muy buenas migas ahora con su exmujer: “Este cambio que se produce por razones oportunistas”, califica.

Pero el cabreo de Kiko Matamoros ha ido a más y en la segunda entrega del programa que viene a sustituir a ‘Sálvame’ ha vuelto a la carga: “Alejandra Rubio era una petarda cuando empezó a trabajar. Ella era muy joven y estar en un plató de televisión no es fácil y mucha gente no lo consigue a pesar de ser hija de. Siendo consciente de su fragilidad que fue muy comentada, yo me partí el cobre defendiéndola. Pero hombre, lo que uno espera en la vida es que al que has ayudado tiene una posibilidad de ayudar o defender una parcela es lo menos que esperas. Respeto a su padre, porque a su madre no la respeto”, sentencia, desvelando que su relación con Terelu Campos se encuentra herida de muerte.

Kiko Matamoros Ni que fuéramos

“¿Qué ha pasado con Terelu Campos? Si la invitabais a los cumpleaños”, preguntaban a Kiko Matamoros, que tampoco ha logrado entender qué ha sucedido entre ellos para convertirse ahora en enemigos o, al menos, en dejar de ser ese tipo de amigos que se protege y defiende cuando lo necesitan: “Eso me gustaría a mí saber, si ha habido un acercamiento con otra parte, con la persona que ha estado de actualidad por el concurso de mi hija en ‘Supervivientes’”. Pero el fuego, tan pronto arde como se apaga y poco después el que inició Kiko Matamoros se sofocó con un mensaje directo de la propia Alejandra Rubio: “Alejandrita me ha mandado un mensaje que luego ha borrado y es una pena, porque ha hecho el ridículo, porque lo primer que hice fue capturarlo. Era un mensaje conciliador, pero no lo leí completo porque no me gusta dejar en ridículo a la gente, creo que podría ser objeto de burla. Hay pasajes dentro del texto que son un poco chuscos. Me recuerda que ella tiene una foto conmigo en su nevera. Lo último que espero es que una persona que me tiene en su nevera arremeta contra mi hija en ‘Supervivientes’”, le reclama de nuevo.