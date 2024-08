La desconcertante reflexión que comparte Kiko Rivera: "Pues entendí demasiadas cosas"

Kiko Rivera está viviendo un momento de plenitud: además de no cesar de trabajar como DJ, el hijo de Isabel Pantoja presume de su amor con Irene Rosales y de sus dos hijas en común, Carlota y Ana, además de su hijo mayor, Fran, fruto de su relación previa con Jessica Bueno. Actualmente, se desconoce que mantenga algún tipo de contacto con la tonadillera y otros miembros de su familia, salvo con su prima, Anabel Pantoja. Ahora, ha usado sus redes sociales para compartir una reflexión que comenzaba con una cita: "La gente sí cambia, pero cuando es el momento correcto para ellos, no para cuando lo necesitas tú"'. Posteriormente, ha agregado. "Y pues entendí demasiadas cosas". Con estas palabras podrían darse por aludidas varias personas con las que precisamente no se encuentra en buenos términos.

Kiko Rivera Instagram

Su reflexión durante el ingreso en el hospital de Isabel Pantoja

Fue muy comentada la también reflexión que el hijo de Paquirri compartió cuando Isabel Pantoja se encontraba ingresada en el hospital, a principios de julio. El DJ volvió a subir una 'story' en la que apelaba a "la justicia divina". "Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas les salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo dee lo que nadie puede escapar", era la cita. Rivera no indicó a quién iba dirigido, pero lo sentenciaba con un "amén".

Su emotivo llamado a su familia

Pese a que Rivera suele hacer uso de sus redes sociales para su actividad profesional, de vez en cuando publica detalles de sus seres más queridos. Hace unos días expresó su agradecimiento a su familia, subiendo una imagen también a sus 'stories' de Instagram en la que aparecían Irene Rosales, Carlota y Ana y Fran. "Jamás en la vida pensé en tener una familia tan bonita. Os amo tanto. Gracias por cambiarme la vida familia", escribía el DJ.