Kiko Rivera emite un nuevo comunicado aclarando su situación: "Gracias a los que entendéis que a veces simplemente necesito respirar"

Kiko Rivera es uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país. A raíz de la Primera Comunión de su hija Ana, el DJ se sinceró con todos sus seguidores a través de un comunicado. En él, desvelaba que había "perdido el control". "Ayer fue un día muy duro emocionalmente. No voy a entrar en detalles, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Quizás eso tenga algo que ver con cómo me siento hoy. O quizás simplemente mi mente ya estaba al límite y ese fue el empujón final. Incluso me fume un par de cigarrillos. No fue solo el tabaco, fue el conjunto. Todo me superó. Sea como sea, necesito cuidarme, pero de verdad. No solo con rutinas, planes y hábitos perfectos, sino también con empatía hacia mí mismo. Porque ser disciplinado está bien, pero ser comprensivo con uno mismo es igual de importante", escribió en la publicación.

Nuevo comunicado de Kiko Rivera

Tras el revuelo que supusieron sus palabras, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a emitir un comunicado en Instagram aclarando su situación y tranquilizando a sus seguidores.

"No he dicho que deje las redes. No me voy. No me escondo. Lo que dije —y sentí que expliqué con el alma— es que estoy viviendo muchos cambios en mi vida, de esos que te remueven por dentro, que te obligan a parar, a mirar hacia dentro, a reconstruirte. No necesito desconectarme de vosotros, necesito conectarme conmigo nuevamente. No me estoy yendo de aquí, me estoy quedando… solo que también me estoy cuidando", comienza diciendo Kiko Rivera en su nueva publicación de Instagram.

"Voy a seguir subiendo contenido, voy a seguir compartiendo, aunque a veces no sea lo que esperáis ver, aunque no siempre venga con una sonrisa o con el “personaje” que algunos esperan. Porque esto también soy yo: alguien que siente, que se abruma, que crece, y que a veces necesita un poco de silencio para encontrar su voz. Estoy en ese momento donde lo más valiente que puedo hacer es ser honesto conmigo y con vosotros", explica el hijo de Isabel Pantoja, abriéndose con su más de 1 millón de seguidores.

"Gracias a los que estáis sin exigirme nada. Gracias a los que entendéis que a veces simplemente necesito respirar. Sigo aquí, con el corazón lleno, recolocando piezas, y aprendiendo a no tener que estar al 100% para seguir adelante. Nos vemos. Nos sentimos. Y sí… seguimos ", finaliza en el escrito.

La reacción de Isa Pantoja al comunicado

La hermana del DJ entró en directo en "La familia de la tele" para comentar el comunicado de su hermano. Muy sincera, Isa Pantoja dio su opinión y reflexionó sobre la ausencia de su madre en la Primer Comunión de Ana, su nieta. "Yo sé que él no es que la eche de menos todos los días, él ya ha entendido que no va a estar en ciertos momentos. Pero es justo en estos momentos tan especiales cuando están involucrados los hijos, y lo digo porque a mí me ha pasado también, que es cuando te das cuenta de que hay persona que está viva, que es la abuela, que es un figura importante para los niños en la infancia y no está pudiendo estar porque no lo desea. Es muy duro darse cuenta en estos momentos que hay alguien que no está las personitas que más quieres", declaró la colaboradora.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Comunión de su hija Ana Gtres

Sobre la "pérdida de control" de su hermano, Isa Pantoja fue muy clara: "Lo he leído porque me lo han pasado y me he asustado. Da lugar a pensar muchas cosas. Espero que esté bien. He visto que está cambiando, haciendo deporte, dejando de fumar.. Ojalá que vaya en ese camino. Es un proceso muy duro. No sé cómo él sigue escribiendo esas cosas y esperando algo. Para mí, él no puede esperar nada y lo tiene que tener asumido. Cuando leo estas cosas me pierdo bastante, pero él es muy dado de tener esos momentos en los que se le va el dedo. Normalmente es porque ha habido un acontecimiento en el que dice "no puedo más". Me extraña porque no puede esperar nada de nuestra madre".