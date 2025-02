Kiko Rivera manda un mensaje conciliador a su hermana, Isa Pantoja

Los desencuentros entre Kiko Rivera y su hermana Isa podrían llegar a su fin si ella contesta positivamente al mensaje tan conciliador que le manda el DJ. Aunque Isa no ha formado parte del reciente cónclave pantojil que ha reunido a su prima Anabel con su madre, Merchi, su novio David, su primo Kiko, la esposa de este, Irene Rosales, y Raquel Bollo, en el aire quedan unas frases del hijo de Isabel Pantoja a su hermana: “Me gustaría que en un futuro no muy lejano Isa y yo nos sentáramos a hablar y acabar con nuestras diferencias”. Es evidente que el cariño que siente por ella no ha mermado con el paso de los años. Desde su entorno nos cuentan que “están sin reconciliarse por una simple cabezonería, porque los dos se quieren mucho pero ninguno ha querido dar el primer paso para que todo vuelva a la normalidad. Acabarán juntos de nuevo, es cuestión de tiempo”.

A Isa le transmitieron el mensaje de Kiko y por lo que se ve se muestra abierta a tener esa reunión fraternal. Además, le gustaría que los hijos de ambos pudieran verse a menudo.

Menos probable es que se produzca el reencuentro entre madre e hijos. La tonadillera no hace nada por propiciar un acercamiento, tal y como se demostró cuando las dos partes coincidieron, eso sí, en distintas salas, en el hospital canario en el que estaba ingresada la hija de Anabel Pantoja. Buena parte de culpa de ese desinterés podría tenerla Agustín Pantoja, que se lleva mal desde hace años con sus dos sobrinos, e influye negativamente en Isabel en este cisma familiar.