Kiosco: Iker Casillas y María José Suárez, juntos

La revista "¡Hola!" entra en la fabulosa fiesta de Le Bal, celebrada en París el pasado fin de semana. Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, y Lucia Ponti, nieta de la mítica Sofia Loren, y Eugenia, la hija mayor de Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas se pusieron de largo para asistir al Baile de Debutantes. El duque de Anjou, pretendiente al trono de Francia para los legitimistas franceses, actuó como cavalier de la italiana Robinia Mentasti-Granelli en la espectacular cita, que entonces se celebraba en el Hotel de Crillon de la capital del Sena. Casi tres décadas después, su hija ha cumplido el sueño de seguir los pasos de su padre y participar en este exclusivo evento.

La cantante de La Quinta Estación, Natalia Jiménezha dado dos "sí, quiero" a Arnold Hemkes. La pareja cumplió el sueño de unir sus vidas el pasado 29 de noviembre y, desde entonces, escriben un nuevo capítulo de su historia de amor, que tuvo sus inicios hace años. "Primero, como una amistad muy linda y, después, como un sentimiento irrefrenable, que creció como una bola de nieve sin cesar", destaca la mexicana. Los enlaces, civil y religioso, tuvieron lugar en la Hacienda La Santa Cruz, en Guadalajara, México, el país del novio.

La revista "Semana" descubre a María José Suárez e Iker Casillas, juntos en Madrid. La modelo y el exfutbolista han demostrado su complicidad en una cena con amigos. La ruptura de la ex Miss España con Álvaro Muñoz Escassi tras más de tres años juntos ha estado en boca de todos, así como las confesiones que el jinete hizo sobre su noviazgo con la modelo en las que confirmaba que tenían una relación abierta: "María José y yo nos conocemos hace muchos años y, ante todo, somos amigos. Hemos tenido una relación abierta. Esto significa que disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcto. Es un acuerdo entre nosotros, pero como no está aquí María José, no voy a hablar de eso. Yo la considero abierta, pero preguntadle a ella", manifestaba el colaborador durante una entrevista en "¡De Viernes!". Unas palabras que fueron negadas por la sevillana y que provocaron un gran terremoto mediático. A día de hoy ambos han rehecho sus vidas, él junto a Sheila Casas y ella, parece que con el exguardameta del Real Madrid.

Fabiola Martínez protagoniza la portada de "Lecturas". En ella se sincera y confiesa que sufrió abusos desde los 5 años: "Me robaron la infancia demasiado pronto”.

La exmujer de Bertín Osborne desvela uno de los episodios más duros de su vida durante su infancia en Venezuela. "Hay cosas que pasan y de las que no se habla lo suficiente, cosas que les pasan sobre todo a las niñas, como que te toquen", ha contado en Lecturas.

"Diez Minutos" también tiene a la modelo venezolana como protagonista de su portada al dejar al descubierto quién fue la primera persona a la que Fabiola Martínez contó que había sufrido abusos en su infancia La exmujer de Bertín Osborne se sincera como nunca en su primer libro autobiográfico, que se publicará en febrero de 2025.