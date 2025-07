Pablo López va a ser papá: se casa en secreto con Laura Rubio y las fotos evidencian un embarazo

Pablo López y Laura Rubio siempre han querido mantener una discreta relación. Se conocieron en ‘La Voz’, cuando él era coach y ella concursante. Así surgió una preciosa historia de amor furtiva, pues maestro y alumna no querían que su vínculo estuviese en boca de todos o fuese un motivo para lastrar sus respectivas carreras musicales. Es por eso que han sido muy escasas las veces que se les ha visto juntos, casi siempre gracias al trabajo de los paparazzi, que les cazan en sus románticas escapadas. Pero de manera oficial no dan pistas sobre sus pasos.

Tanto, que este fin de semana la pareja de artistas ha decidido casarse en secreto. Este sábado 19 de julio, se han dado el ‘sí, quiero’, con la única presencia de sus más íntimos, sin que rostros conocidos hayan acudido a la cita. Buscaban una ceremonia sencilla y discreta. Familia y amigos han brindado por su unión, pero parece que también han alzado la copa para felicitarles por algo más. Y es que las primeras imágenes que han trascendido de su boda han traído consigo otra buena nueva, aún sin confirmar. ¿Está la malagueña embarazada?

Pablo López, ¿espera su primer hijo con Laura Rubio?

La pareja citó a sus incondicionales este fin de semana en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Aquí se juraron amor eterno, pronunciaron sus votos y con un beso e intercambio de alianzas se unieron en matrimonio. Después, tras abandonar la iglesia, pusieron rumbo al domicilio del cantante en Madrid. Es en este momento en el que finalmente fue cazado por los fotógrafos. Mientras Laura bajaba de la furgoneta los gráficos se percataron en su silueta. Evidencian una incipiente tripita en su ajustado vestido blanco, despertando con ello las alarmas ante un posible embarazo. ¿Están esperan a su primer vástago? Eso es lo que muchos creen ya.

Pablo López Gtres

Ahora, los rumores de embarazo están en boca de todos y en las redes sociales está dando mucho juego esta posibilidad. Algo que incluso anima a alguno a pensar que es el motivo real por el que la pareja ha decidido casarse, ante la inminencia de la llegada al mundo de su primer vástago en común. Eso sí, habría que tener cierta mesura a la hora de valorar el cuerpo de la cantante malagueña, pues las curvas en su silueta bien podrían responder a cualquier otro motivo y no ser indicio firme de embarazo. Aun así, no se está logrando frenar el fervor que surge entre los fans del cantante ante la idea de que cumpla su sueño de ser papá.

Pablo López siempre ha querido mantener sus movimientos más allá de los escenarios en la más estricta intimidad. Así lo ha demostrado con su noviazgo, del que han trascendido muy pocos detalles. También con su boda de este fin de semana, a la que han acudido tan solo sus respectivas familias y sus amigos más fieles, sin compañeros de profesión ni compromisos varios. Lo mismo sucederá también con el embarazo de Laura, en caso de quedar confirmados los rumores. Unos que afrontan en silencio. Aun así, él ya había dejado constancia de su deseo de formar pronto una familia y traer niños al mundo en sus entrevistas. A sus 41 años, dice que “a veces incluso uno piensa que el día que lo haga, me gustaría tener tiempo para dedicarle, porque hay gente que tiene hijos y que desgraciadamente no los ve en medio año y eso es algo que yo no quiero hacer”. ¿Aparcaría su carrera para ser padre?