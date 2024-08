Lara Dibildos defiende a Álvaro Muñoz Escassi: "Es muy buen padre y buen ex"

Lara Dibildos acaba de recibir el premio «The Fighter» en Marbella por su contribución a la normalización del cáncer y por dar visibilidad a las personas que luchan contra la enfermedad desde el anonimato. Lara Dibildos sufrió cáncer de tiroides a principios de la década de los 90, cuando tan solo tenía 19 años. Ahora, en el transcurso de la gala filantrópica, concede una entrevista a LA RAZÓN en la que nos hace partícipes del momento tan estupendo que está atravesando en su vida.

A su lado escucha su nuevo amor, Carlos Maturana, un míster en toda regla que «me cuida y me quiere»; y al otro lado el trofeo que acaba de recibir: «Radicar esta enfermedad no es fácil. La importancia de la investigación es clave y cada día avanzamos más. No me canso de decir que la prevención es básica». Lara nos explica que este premio lo pondrá muy cerca de los recuerdos que tiene de su madre, Laura Valenzuela: «Mi madre siempre apoyó esta asociación, y por eso yo se lo dedico a ella. Pasó su cáncer, yo el mío y muchas personas siguen luchando contra esta terrible enfermedad a la que hay que dar visibilidad».

La actriz nos habla de las mujeres luchadoras que se enfrentan cada día a «la bestia», como ella lo hizo en Houston y como gente como Sara Carbonero sigue con uñas y dientes queriendo salir adelante: «Hay mucha gente en el camino. Yo tuve mi cáncer hace 30 años y desde entonces la medicina ha avanzado mucho, pero hay algo que no ha cambiado y son la prevención y las revisiones. Yo cada seis meses paso mi ITV». Expresa que la fatídica palabra siempre planea por las cabezas de los que han sufrido la enfermedad: «Hay noches que me despierto todavía con un sobresalto y que digo ‘‘ay, que ha pasado un año y ya me toca’’. No podemos distraernos, algunas veces en el camino he tenido algún sustillo pero con la prevención lo hemos solucionado. No nos acordemos de Santa Bárbara solo cuando truena».

Ella es consciente de que al ser un personaje público que ha participado en diferentes campañas de prevención, puede ayudar a mucha gente en su lucha personal contra la enfermedad. Ahora, a su lado tiene el mejor placebo que puede a una proporcionarle la vida: el amor en forma de modelo. Lara bromea y entre risas comenta que «cuando el amor llegar así de esta manera, solo hace falta ponerle música».

Vivir el presente

Lo cierto es que los dos parecen encantados el uno con el otro y son puro caramelo. Ella lo acaba de presentar en sociedad y lo ha sellado con un beso público en la gala: «Pues sí, tengo un novio, es un chico estupendo, llevamos tres meses y todavía no podemos ponerle etiquetas a nada». Carlos la escucha atentamente, entra en la conversación e interrumpe la entrevista: «Lara es puro corazón y por donde pasamos todo el mundo habla maravillas de ella. Yo la cuido y ella me cuida, no podemos pedir más. La relación es tranquilidad, paz y disfrutar». Y es que lo que empezó como una bonita amistad, ha dado paso a una andadura romántica que está haciendo muy feliz a la hija de Laura Valenzuela. Lara nos dice que su filosofía ahora es la de vivir el presente: «Todo va muy rápido y si empezamos a pensar en qué va ocurrir, te agobias con cosas que igual ni pasan, así que estamos disfrutando el presente, y mañana si algo se tuerce ya se gestionará».