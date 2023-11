Laura Escanes se pronuncia sobre la relación de Risto Mejide y Natalia Almarcha tras su primer posado en los Premios Antena de Oro

La relación sentimental de Risto Mejide y Natalia Almarcha va viento en popa a toda vela. Después de confirmar su reconciliación a finales del mes de octubre, la pareja está atravesando por una época muy dulce después de haber arreglado sus diferencia. Más enamorados que nunca, la joven farmacéutica acompañó al publicista este fin de semana a los Premios Antena de Oro y posaron juntos por primera vez desde que decidieron darse otra oportunidad. De hecho, incluso la valenciana se atrevió a contestar a alguna pregunta que le hicieron los medios de comunicación.

Después de este gran paso que ha dado Natalia Almarcha con Risto Mejide, ambos han acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su primer posado. Después de dejar el anonimato, incluso la joven respondió a los cibernautas que criticaron su aparición mediática desde su perfil de Instagram por haber decidido acompañar a su pareja en una noche muy especial para él. Al igual que el presentador ha apoyado estos últimos meses a la valenciana en su nuevo proyecto profesional, la joven quiso arropar a Risto en esta importante cita, siendo uno de los galardonados de este año. El comunicador, después de que Natalia estuviese a su lado en ese día, no dudó en dedicarle unas bonitas palabras de agradecimiento en su perfil de Instagram: "Gracias a la Asociación de Profesionales RTV Madrid por la Antena de Oro. Un honor figurar entre los más grandes. Y a ti, amor mío, gracias por acompañarme, apoyarme y hacerme mejor persona".

Tras esto, Laura Escanes, exmujer de Risto Mejide, se ha pronunciado sobre la nueva relación del padre de su hija con Natalia. La influencer, durante la premiere del documental "Pombo", no ha dudado en desearle otra vez lo mejor públicamente. "Pues qué bien, la vida sigue para todos, efectivamente. Imagínate que la vida no sigua para mí de repente, me muero... Yo estoy muy feliz ahora", ha declarado la creadora de contenido sobre el noviazgo del presentador y la farmacéutica. Centrada en estos momentos en sus proyectos laborales y su hija, la "it girl" está atravesando por una de sus mejores etapas profesionales y no puede estar más agradecida por todas las oportunidad y ofertas que está recibiendo de trabajo. "Yo estoy con mi hija, focalizada en el trabajo, tengo muchísimos proyectos, está en mi cabeza todo el tiempo", ha confesado, sin hacer ningún tipo de alusión a la sonora ruptura que ha protagonizado con Álvaro de Luna.