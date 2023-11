Esta fue la última propuesta sentimental de Laura Escanes a Risto Mejide para salvar su matrimonio

Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación a finales de septiembre de 2022, después de siete años de amor y una hija en común. Fue en 2017 cuando pasaron por el altar. Un comunicado oficial desde sus respectivas cuentas de Instagram anunció la ruptura. Al poco tiempo, la influencer comenzó una relación sentimental con Álvaro de Luna, con el que rompió hace unas semanas. Por su parte, el publicista rehacía su vida al lado de Natalia Almarcha, una joven farmacéutica.

Desde que se confirmó la ruptura de la "it girl" con el artista, la vida sentimental de Laura Escanes ha vuelto a la palestra mediática y está en boca de todos. Ahora, un año después de su separación matrimonial, desde el podcast "Las Mamarazzis" se ha desvelado la última propuesta que hizo la catalana al publicista para intentar salvar su relación. Según Laura Fa, la influencer propuso a Risto Mejide abrir su relación a otras personas. "Fue uno de los últimos intentos con Risto. La propuesta fue antes de llegar la ruptura", destapaba la periodista.

Laura Escanes y Risto Mejide en los Premios Planeta 2016 shooting La Razón

"A lo mejor ella se dio cuenta de que empezó con Risto a los 19 años y pensaría: O abro la relación o me quedo un poco sin vivir", reflexionaban desde el podcast acerca de la propuesta de Laura Escanes. Sobre su ruptura con el cantante sevillano, Lorena Vázquez desvelaba que "Álvaro de Luna no estaba solo con Laura. Me asegura una persona del mundo de la música que Álvaro se dejaba ver con una chica sin ningún tipo de problema. Y todavía coleteaba su relación con Laura Escanes".

Los motivos sobre la ruptura de la influencer y el artista todavía no están muy claros, aunque la catalana quiso aclarar a través de un story de Instagram que no se produjo por terceras personas, tal y como habían apuntado algunos medios de comunicación. "Estos días he visto titulares, vídeos, noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí. Estoy bastante cansada", comenzaba diciendo la "it girl" en el escrito.

Y añadía, refiriéndose a Álvaro de Luna y su romance, ya roto, con él: "Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación. Ya es dolorosa una ruptura como para encima añadir que la gente se crea conocer los detalles de una relación por cuatro fotos o comentarios en redes. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotros".