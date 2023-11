Risto Mejide se convierte en el mayor apoyo de Natalia Almarcha en su nueva aventura profesional: esta es la imagen que lo demuestra

Fue el pasado 27 de octubre cuando Risto Mejide oficializó su reconciliación con Natalia Almarchacompartiendo una fotografía de ambos en su perfil por el día del cumpleaños de la joven. La pareja ha vuelto a dar una oportunidad y parece ser que esta vez su romance va viento en popa a toda vela. Una semana después ,la valenciana anunciaba en su perfil de Instagram que había cumplido uno de sus sueños: ser la propietaria de una farmacia.

Natalia, orgullosa, le dedicaba unas preciosas palabras al televisivo, agradeciéndole el apoyo que ha tenido todos estos meses de incertidumbre. "Gracias a ti también, cariño, por respetar que quiera ser autosuficiente, por aguantarme más que nadie el estrés de los últimos meses y todos mis bajones, que tiene tela que el optimista de los dos seas tú. Por hacerme compañía tantas noches de guardia a través del teléfono. Por no dejar nunca que abandonase mi sueño", escribía la joven sobre Risto.

Story de Natalia Almarcha de Risto Mejide Instagram

Ahora que es la propia dueña de su negocio, Natalia está centrada de lleno en esta nueva aventura y este fin de semana ha recibido la ayuda de varios amigos por toda la carga de trabajo que tenía. Entre ellos, Risto Mejide, que no ha dudado en desplazarse a Valencia, lugar en el que se encuentra la farmacia, y echar una mano a su pareja cargando cajas. Muy emocionada por la ayuda recibida, la farmacéutica ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram junto al siguiente texto: "Este finde no estaba bien ni física ni moralmente por todo el trabajo que tenía de preparar medicación para la resi y no he parado de recibir sorpresas de mi gente para ayudarme".

Risto Mejide se ha convertido en el mayor apoyo de Natalia en el momento más importante de su vida y, con esta fotografía, se reafirma que su noviazgo cada día está más consolidado. Después de muchas idas y venidas, la pareja ha sabido arreglar sus diferencias y superar, juntos, cualquier bache sentimental. En muy poco tiempo, el televisivo y la farmacéutica celebrarán su primer año de amor. ¿Tendrán pensado dar un paso más en su relación?