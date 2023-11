Laura Escanes: "Soy romántica por naturaleza y no dejo de creer en el amor"

Laura Escanes toma las riendas de "La travessa" (La travesía), el reality de aventuras de 3Cat con el que la influencer suma un nuevo proyecto a un currículum tan variado como excitante. "Cuando recibí la noticia tuve un mix de sensaciones, pero confieso que los nervios que sentí me ayudaron a sacar lo mejor de mí", explica.

¿Sube el volumen o lo apaga?

Lo bajo y subo por mi autocrítica, pero al comparar los primeros capítulos y los últimos, veo la evolución.

Hay a quien le da rabia que se haya atrevido con el reto...

Pero, ¿quién diría que no a una oportunidad así? No lo he hecho con prepotencia, sino para prepararme y dar lo mejor. Estoy orgullosa. Creo que ha salido un programón.

¿Cómo lleva que tanta gente desee verla fracasar?

Siempre hay en mí una mini voz interior que se cree todo lo que lee y que me hace daño. Entonces entra en juego el trabajo de ser consciente del esfuerzo que has hecho y, evidentemente, también de tu suerte. Pero en momentos de debilidad, esa voz interior emerge. Me gusta que exista quien desea mi fracaso, hace que quiera superarme. Si todos te dicen cosas bonitas te estancas en tu zona de confort y no evolucionas.

¿Qué se siente al haber vivido el triple que el resto sin rozar todavía los 30?

Esta reflexión la tengo mucho con mi psicóloga, pero, al final, ¿quién dice cómo tiene que ser la vida de cada uno? Vivo la vida que me ha tocado, no puedo hacerlo de otra manera. No sé si he corrido mucho o no, pero sí que todo lo hago con el corazón en la mano y dando lo mejor. He tenido oportunidades laborales desde pequeña que jamás me habría imaginado, y qué quieres que te diga: soy feliz con mi vida.

¿Qué diferencia a la Laura Escanes que saltó a la fama de la actual?

Tengo más cautela respecto a lo que digo para protegerme. Supongo que cuando te vas haciendo más mayor, eres madre o pasas momentos difíciles, vas teniendo más cuidado. Todo lo hago con el corazón y porque pienso que era el momento, y cuando he dicho que no a proyectos inmensos fue porque no los he sentido.

¿Nunca se ha arrepentido?

No, pero sí he pensado qué habría sido de mi vida si hubiera tomado otro camino. Sin embargo, las decisiones que tomamos son las que nos conducen al presente y no me arrepiento en absoluto de nada.

¿Acaso no es el gran momento profesional que vive fruto de su arte para reinventarse?

Es que en las redes sociales es la única opción. Además, soy un culo inquieto, no puedo hacer solamente una cosa. Necesito seguir aprendiendo, ir teniendo nuevos proyectos y, luego, a por los siguientes cuando los termino. Si pienso en qué estaré haciendo dentro de cinco años, decir que espero que no sea lo mismo que ahora, porque sería tremendamente infeliz si tuviera que hacer lo mismo durante mucho tiempo.

¿Siente que tiene que demostrar el doble para que la tomen en serio?

Si quieres demostrarle algo a alguien, estás perdiendo el foco. ¿Para qué quiero cerrar bocas, si no les va a servir de nada, si aunque me explique o pida perdón, se van a quedar con el primer titular que leyeron o con lo primero que pensaron de mí?

¿Sigue creyendo en el amor romántico o ha tirado la toalla?

Soy romántica por naturaleza y no dejo de creer en el amor, que lo mueve todo y que nos da mucha ilusión cuando estamos perdidos.