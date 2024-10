Laura Matamoros recibe el diagnóstico tras la pérdida de visión en un ojo

Laura Matamoros tiene miedo a correr la suerte de su padre, Kiko Matamoros, y perder la visión de manera gradual hasta quedarse ciega. Una amenaza a la que hace frente desde hace años, desde que fuese diagnosticada con un glaucoma en el ojo derecho. En los últimos tiempos se ha percatado de que ha perdido visión, que no ve igual que antes, aunque le ha dado miedo dar el necesario paso de acudir a un oftalmólogo que le informe cómo ha avanzado su enfermedad. Ha preferido vivir en la ignorancia, aunque con ello agravase su situación. Algo que afortunadamente ha superado, acudiendo a la consulta de la mano de su hermano, Diego Matamoros, que le ha dado fuerzas en un momento en el que la tensión podía con ella. Y es que así lo ha retransmitido en sus redes sociales ante sus más de un millón de seguidores, a los que confesaba su “miedo a quedarme ciega” y que hacía un tiempo que “no me reviso por miedo a los resultados”.

Laura Matamoros @_lmflores2

“La verdad es que tengo que reconocer que me dan miedo los resultados de los médicos, sobre todo sabiendo cuál es mi diagnóstico principal (…) Los que me seguís desde hace muchos años, ya sabéis que tengo un glaucoma en el ojo derecho de tensión baja. Para quien no sepa lo que es, es pérdida de visión del nervio, porque se va oprimiendo y va dejando sin visión al ojo”, informaba Laura Matamoros a sus fans. Mientras, esperaba que su hermano le acercase a la consulta del oftalmólogo para hacerse un examen que le sacase de dudas. La incertidumbre le podía, al percatarse de que había perdido más visión. Requería una prueba que dilata sus pupilas, lo que le imposibilita regresar a casa por sus propios medios, al menos no con la suficiente seguridad. De ahí que se recomiende que le acompañe un familiar, en este caso Diego, que además le ha servido de apoyo emocional ante los nervios de saber qué le sucede.

Después de las correspondientes pruebas y ya con el diagnóstico en sus manos, Laura Matamoros ha regresado a sus redes sociales. Desde las stories de su cuenta de Instagram ha dado la buena nueva de que puede respirar al fin tranquila, que “gracias a Dios todo sigue en orden. Ve un poco menos, pero lo más importante es que el nervio óptico está bien”, se alegraba la influencer de los buenos resultados recibidos. Eso sí, la parte negativa ya la conocía y fue precisamente la que le empujó a buscar opinión profesional y es que ha notado que ha perdido algo de visión. Está preparada para lo que pueda suceder en el futuro, siendo la ceguera una de sus opciones, como así le sucede a su padre, diagnosticado con el mismo mal.