La leyenda viva Cat Stevens arrasa con su magia en Starlite

Steven Demetre Georgiou (Londres, 21 de julio de 1948), más conocido por su nombre artístico Yusuf / Cat Stevens, es un cantautor, compositor y multinstrumentista británico. Su álbum debut de 1967 ingresó en el Top 10 de éxitos en el Reino Unido, y la canción "Matthew and Son" logró ubicarse en la segunda posición en la lista UK Singles Chart. Sus álbumes de estudio "Tea for the Tillerman" (1970) y “Teaser and the Firecat” (1971) obtuvieron el certificado de triple platino por parte de la RIAA en los Estados Unidos . A lo largo de su trayectoria ha grabado álbumes en una gran variedad de géneros como el folk, el rock, el pop y la música espiritual.

Yusuf / Cat Stevens en el escenario Starlite Starlite Occident

Su álbum "Catch Bull at Four" de 1972 encabezó la lista Billboard 200 por tres semanas y estuvo en el tope de las listas de éxitos en Australia por quince semanas. Composiciones como "The First Cut Is the Deepest", "Father and Son", "Wild World", "Peace Train", "Moonshadow" y "Morning Has Broken" se han convertido en referentes del folk rock a nivel mundial y han sido grabadas por una gran cantidad de artistas y bandas. En 2007 recibió el premio Ivor Novello por su "extraordinaria colección de canciones". No es de extrañar que Yusuf / Cat Stevens haya sido incluido tanto en el Salón de la Fama del Rock & Roll, como en el Salón de la Fama de los Compositores, y haya vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Siempre centrado en la búsqueda de la iluminación espiritual y la paz, el cantante demostró, tras seis décadas de carrera estelar, que sigue creando música de gran belleza y reflejando en ella su viaje de descubrimiento personal y verdad interior.

José María Cano, Yusuf/ Cat Stevens, Sandra García-Sanjuán y Ignacio Maluquer Starlite Occident

El pasado miércoles 21 de junio, Starlite Occident, el festival boutique más importante del mundo, inauguró su XII edición en Marbella con una imponente propuesta sin precedentes y recibió por primera vez a Yusuf / Cat Stevens, lo que represento una oportunidad verdaderamente única de ver al clásico cantautor y disfrutar en directo de su épico catálogo de canciones.

Todo un lujo que los más melómanos no han querido perderse. Una actuación histórica en la que ha revisado su reconocido catálogo de canciones, incluyendo temas como 'Wild World', 'Father and Son', 'Peace Train' y 'The Wind'. El artista hizo las delicias de un público conmovido tras casi medio siglo sin visitar nuestro país.

José María Cano y Sandra García-Sanjuán Starlite Occident

"Elegí Starlite Occident por su Auditorio al aire libre bajo las estrellas, sus noches especiales… Había visto muchas fotos y es un lugar increíble", decía un emocionado Yusuf / Cat Stevens, quien ha mostrado gran admiración por este enclave único en el mundo, en el que se ha sentido como en casa.

Yusuf / Cat Stevens en el backstage Starlite Occidente

El cantautor británico eligió Starlite Occident para ofrecer la que ha sido su única cita en nuestro país y su primera visita desde 1976. Su siguiente, y última parada, será Glastonbury, uno de los festivales icónicos más importantes del mundo, que arrancó en 1970.

Sandra García-Sanjuan y Alexandra Swarovski Starlite Occidente

Tras seis décadas de carrera estelar, Stevens sigue creando música que refleja su viaje de descubrimiento personal y verdad interior. Su próximo álbum "King Of A Land" es un clásico repleto de melodías cautivadoras y letras imaginativamente poéticas, que hizo soñar al público en una noche legendaria.

Sandra García Sanjuán y el presentador Jesús Álvarez Starlite Occidente

Destacados rostros conocidos quisieron disfrutar del pistoletazo de salida de Starlite Occident 2023 y del espectáculo de Yusuf / Cat Stevens. Entre ellos, José María Cano, quien pudo conocer al cantautor británico y compartir anécdotas juntos. "Probablemente, la primera canción que toqué en mi vida fue The Wind", confesaba Cano a Stevens. También asistieron el periodista Pepe Navarro; el presentador de televisión Jesús Álvarez; y el Primer Ministro de Gibraltar, Fabián Picardo. Entre bambalinas, además, Guitarras MR, elaboradas 100% en Toledo, le hacia entrega de una edición especial a Yusuf / Cat Stevens.

Pepe Navarro Starlite Occidente

Yusuf / Cat Stevens en el escenario Starlite Starlite Occidente

Starlite Occident, inauguró así por todo lo alto, su XII edición en Marbella. Serán casi tres meses con más de 200 espectáculos y una gran apuesta en innovación. Tras once años de celebración, Starlite Occident es un referente en estilo de vida de lujo y generador de momentos únicos. El icónico festival de las estrellas abrió la semana pasada puertas en su entorno natural único, con el sistema de audio más avanzado del mundo, envolventes pantallas digitales, cuatro nuevos restaurantes, un irresistible Gastro Market y espacios inéditos, para hacernos disfrutar de la mayor experiencia inmersiva de su historia.