Lidia Torrent reaparece en medio de la polémica: "Está todo bien"

Lidia Torrent y Jaime Astrain se han visto abocados a la palestra después de que el programa “Fiesta” revelara el pasado fin de semana que han tomado caminos separados. Poco después de darse a conocer la supuesta ruptura, la hija de Elsa Anka emitió un comunicado en sus redes sociales en el que lamentaba la exposición pública de su situación sentimental, aunque se resistía a confirmar o desmentir la separación.

“Resulta que ayer, en un programa en la que fue mi casa durante casi 10 años, dieron una información bastante gorda sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas, haciendo, intuyo, suposiciones solo por lo que pasaba en redes sociales que, como todos sabemos, las redes sociales no son el cien por cien de la realidad”, comentó la influencer.

Pocas horas después, reaparecía públicamente en medio de la polémica, y una vez más, prefirió no entrar a confirmar o desmentir la supuesta ruptura con Jaime Astrain. “Os agradezco muchísimo el interés, sois caras conocidas, es el cariño y respeto mutuo, pero yo soy poco dada a decir estas cosas”, comenzaba diciendo ante la prensa, remitiendo a lo dicho en su comunicado para resolver cualquier duda: “Me he abierto lo que hoy necesitaba por redes y agradeceré muchísimo que lo entendáis. Os agradezco de nuevo que estéis aquí y os intereséis, de corazón”.

Asegurando que entre ella y Astrain “está todo bien”, deja en el aire la posibilidad de una reconciliación o de que incluso ni siquiera se haya producido la ruptura que se anunció el pasado fin de semana. A veces, una crisis de pareja encuentra solución antes de tomar medidas más drásticas.

Lo que sí ha querido aclarar Torrent es que tanto para ella como para Astrain lo más importante sigue siendo la hija que tienen en común, Elsa, de tres años: “Estamos entregadísimos con la peque, ya lo sabéis, es lo más importante del mundo, gracias”.

Una separación amistosa

Fue Jorge Moreno el que aportó algunos detalles en “Fiesta” sobre la supuesta ruptura entre Astrain y Torrent: “Se llevan bien, se han separado de mutuo acuerdo y tienen una relación maravillosa. No era ningún secreto que estaban atravesando por una crisis. Empezaron los rumores de crisis en febrero cuando él compartió imágenes de la celebración de su cumpleaños y no hay ni rastro de ella”.

Su historia de amor se remonta a seis años atrás, cuando empezaron a salir poco después de darse a conocer la ruptura de Torrent con Matías Roure, su compañero de trabajo en “First Dates” y con el que surgió la química entre rodaje y rodaje.