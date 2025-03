La lista de invitados de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, ¿quién irá y quién no?

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, se dan el "sí, quiero", tras diez años de relación. Aunque poco más se sabe de lo que será la boda del año, "Espejo Público", el programa que presenta Susanna Griso, ha analizado quién estará y quién no en la lista de invitados de la pareja a tenor de su relación.

Anuncio por sorpresa

Partiendo de la base de que la noticia ha pillado por "sorpresa" a la familia, los colaboradores de la tertulia del corazón están convencidos de que Eugenia Martínez de Irujo, y por lo tanto su pareja, Narcís Rebollo, sí acudirán a la boda. Cayetano y la menor de los hijos de la duquesa de Alba acercaron posiciones la pasada Navidad, como evidenció la foto que ambos compartieron en sus redes sociales. También estaría prevista la presencia de Tana Rivera, la hija de Eugenia y Fran Rivera, que mantiene una excelente relación con los novios.

Foto de Narcís Rebollo, junto a Eugenia Martínez de Irujo y su hermano, Cayetano Instagram

Según las imágenes publicadas por el programa de Genoveva Casanova, no parece que la noticia de la boda haya sentado demasiado bien a la socialité mexicana. Sorprendida mientras paseaba a sus perros, Casanova se negó a responder a los reporteros que la insistían sobre qué tal le había sentado la noticia. Laura Fa resaltaba que el anuncio de la boda le había pillado "con el pie girado a Casanova que verá cómo su situación/relación con Cayetano cambiará a partir de ahora". Por su parte, Gema López destacaba que no será "la primera ex que deja de llevarse tan bien". Con quién están de acuerdo con que asistirán son los hijos de la pareja, Luis y Amina.

Con respecto a Fernando Martínez de Irujo, los colaboradores de la tertulia rosa coincidían en que acudirá al evento ya que es el menos polémico de ellos y no parece haber tenido ningún enfrentamiento con sus hermanos. Todo lo contrario de Carlos, Alfonso y Jacobo cuya presencia será duda, según los tertulianos, hasta el último momento dados los conflictos familiares.