La foto que revela la reconciliación de Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo

Aunque parecía imposible, Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo han firmado la paz. Los hijos menores de la fallecida Duquesa de Alba han pasado la noche de fin de año juntos, a juzgar por la imagen que Narcís Rebollo, esposo de Eugenia, ha compartido en sus stories de Instagram. Publicada ya en 2025, se puede ver a un grupo de 21 personas, entre las que se encuentran los hijos de Cayetana de Alba, además de Tana Rivera y su novio, Manuel Vega. Tampoco faltó a la fiesta de Nochevieja Bárbara Mirjan, actual pareja de Cayetano. En la imagen, todos posan ilusionados, sobre todo Eugenia y Cayetano.

La relación parecía irrecuperable desde que hace unos meses el jinete reprochó a su hermana que "desde que murió mi madre, se ha unido a otros hermanos y ella ha prescindido de mí". El duque de Arjona añadía además que su hermana estaba feliz y que ya no le necesitaba. Aunque Eugenia no reaccionó, sí lo hizo su pareja. El productor musical explicó que "no hay un cisma. Tienen que hacer unos ajustes en relación a algunos negocios que tienen. No es nada grave ni nada que se vaya a solucionar".

Foto de Narcís Rebollo, junto a Eugenia Martínez de Irujo y su hermano, Cayetano Instagram

La periodista Paloma Barrientos reveló entonces la causa del problema: la solicitud de un préstamo por parte de Cayetano Martínez de Irujo, quien habría pedido un préstamo de tres millones de euros en una sociedad compartida junto a sus hermanos.

En esa ocasión, Eugenia sí se rebeló y dio públicamente su punto de vista a "Vanitatis": "Tiene tanto que callar. Todo lo que ha dicho es mentira. Nosotros no paralizamos nada. Le hemos facilitado el tema de la balsa y cuando nos dijo que estaba todo en orden y firmamos es cuando comenzaron los problemas. Estamos muy hartos, nos la ha jugado".

A juzgar por la foto de su "reencuentro" en Nochevieja, parece que el problema ha quedado resuelto.