Lucas, de Andy y Lucas, nos desvela en exclusiva qué se ha hecho realmente en la cara: todos los detalles de su tratamiento

Lucas González, integrante del grupoAndy y Lucas, ha sido uno de los protagonistas de la crónica social de nuestro país tras haber reaparecido públicamente con una nueva imagen. Su aspecto físico ha causado un gran revuelo mediático y el artista ha acaparado todos los titulares por su supuesta nueva cirugía estética.

Este periódico, tras las últimas informaciones sobre él, se ha puesto en contacto con Lucas y ha hablado en exclusiva con el cantante. Muy cansado de habladurías, el artista nos ha desmentido que haya pasado por quirófano y nos ha desvelado exactamente qué se ha hecho en la cara.

"Yo no me hecho nada, nada de nada. ¿La nariz? Pues me estará creciendo. Lo que sí es verdad es que hago mucho yoga facial, llevo un montón de meses echándome cremas y me voy haciendo masajes, desde la boca hasta la papada, en la frente... No sé tengo mas brillante la cara por eso. Me hago cosas en los ojos, masajes yo mismo y la verdad que llevo meses... A lo mejor se están viendo ahora los frutos. Hacerme no me he hecho nada de nada, así que no se de dónde han sacado eso", explica a Lucas a LARAZÓN.

Lo cierto es que Lucas está muy bien asesorado a nivel estético. Tal y como ha podido conocer este periódico, María José, su pareja tiene un centro de estética y belleza en Toledo y no sería de extrañar que ella fuera su mejor consejera en lo que respecta al mundo de la belleza y los cuidados personales.

Qué es el yoga facial

El yoga facial es una disciplina que está revolucionando el mercado de la belleza porque consigue rejuvenecer, prevenir la flacidez y la aparición de arrugas, además de tonificar los músculos de la cara, mejorar la circulación del rostro y relajar y liberar estrés. Este tratamiento te lo puedes hacer tú mismo en casa y solo se necesita una buena hidratación facial para obtener rápidamente resultados.

Al igual que otros músculos del cuerpo, la cara también se puede ejercitar y, cada día más personas, se suman a esta nueva a esta disciplina de belleza. Meghan Markle, Kate Moss, Anne Hathaway o Gwyneth Paltrow son algunas de las celebrities que ya se han sumado a esta tendencia.