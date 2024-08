Lucía, hermana de María Pombo, preocupada tras diagnosticarle un bulto en el intestino

Lucía Pombo, hermana de la popular María Pombo, también atesora una horda de fans que le arropan en sus buenos y malos momentos. No duda en compartir cada aspecto de su intimidad con sus seguidores, lo que le ayuda a estrechar lazos virtuales y sentir que posee una familia formada por miles de personas que velan por su felicidad. Con ello, no ha podido reservarse su último revés médico, tras una visita de urgencia al ginecólogo durante su estancia en Santander. La influencer se encontraba de vacaciones cuando el dolor en el costado derecho se ha hecho insoportable. Por su mente se han pasado muchísimos escenarios distintos, alguno de ellos catastróficos, de ahí que haya pedido una opinión profesional para calmar sus nervios. No obstante, el diagnóstico le ha intranquilizado más si cabe, pues le han detectado un bulto en el intestino, que deberá vigilar de cerca para descartar males mayores.

La familia Pombo ha emplazado en el norte sus días de asueto veraniegos, inmersos en el acondicionamiento y decoración de sus nuevas casas. Desde allí dan buena cuenta de sus pasos, presumiendo de planes y de momentos idílicos en familia. Pero el compromiso de Lucía Pombo, al igual que el de sus hermanas, es contar lo bueno y lo malo que les sucede. Así lo ha demostrado ahora al poner sobre el tapete virtual su visita de urgencias al hospital y el incierto diagnóstico que le han ofrecido, que le ha planteado nuevas dudas y escenarios algo difíciles que le martillean la mente y le impiden disfrutar como deseaba de sus vacaciones.

La mayor de las hermanas Pombo confesaba que había pasado por la consulta del “ginecólogo en Santander, he ido porque tengo bastante dolor en el lado derecho, donde tengo el endometrioma”. Esta derivada de la endometriosis, provocado por la acumulación de tejido endometrial en los ovarios principalmente, es dolorosa. Pero ella sabía que había algo más, de ahí su preocupación por recibir un diagnóstico que le explicase por qué estaba soportando tales dolores que le incapacitaban para llevar una rutina con normalidad. Los nervios le han jugado una mala pasada, llegándose a temer lo peor, como así ha confesado en su perfil de Instagram: “He pensado de todo, porque soy optimista y pesimista, me podía pasar cualquier cosa”, se quejaba antes de confesar qué le han dicho en la consulta del ginecólogo tras someterse a una batería de pruebas médicas.

Story de Lucía Pombo Instagram

“Me han visto una especie de bulto, algo oscuro, adherido al intestino”, desvelaba Lucía Pombo el diagnóstico final que ha recibido y que explicarían sus fuertes dolores en el costado derecho. Por el momento, prefiere mantenerse cauta y no plantear los peores escenarios que ya se dibujan en su mente, pues, como ella misma reconoce en los stories de su perfil de Instagram, “pueden ser muchas cosas, no tienen por qué ser malas”. No obstante, tampoco desea restarle importancia a su problema médico, confesando que por ahora lo único que puede hacer es seguir los consejos que le ha dado el ginecólogo que le ha atendido en Santander, así como “vigilarlo y hay que verlo”. Se le realizará un seguimiento de cerca de su caso para descartar opciones puestas sobre la mesa, las cuales por ahora no quiere nombrar. Eso sí, no se despide de sus fans sin agradecerle el trabajo al profesional médico en cuyas manos se ha puesto: “Me ha encantado mi visita. Además de que el ginecólogo me ha dedicado muchísimo tiempo al verme intranquila”.