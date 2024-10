Lucía Villalón revela cómo está su hijo Lucas, tras ser operado: "Toca seguir siendo fuertes"

Con solo tres semanas de vida, Lucas, el segundo hijo de la periodista Lucía Villalón y el futbolista Gonzalo Melero, ha tenido que ser operado.El bebé nació con un problema renal y dos días después de la intervención Villalón ha contado cómo se encuentra. "El lunes operaron a Lucas del ureterocele y está bien. ¡¡Una cosa menos!! Ahora toca esperar a ver cómo evoluciona y si el riñón 'bueno' mejora… el riñón 'malo', el multiquístico, no funciona absolutamente nada".

En una de las revisiones del embarazo, los doctores explicaron a la madre que el bebé tenía "un riñón multiquístico y un ureterocele", que es una inflamación en el fondo de uno de los uréteres. "El riñón 'bueno' aún no sabemos cuánto o cómo va a funcionar… lo que sí sabemos es que no está perfecto y que también viene con problemitas en el desarrollo… ahora toca seguir siendo fuertes, esperar, confiar, ir haciendo pruebas y rezarle mucho a Dios para que ese riñón espabile y se ponga a trabajar", destacó entonces.

Lucía y Gonzalo Melero son unos luchadores y sus hijos también. "Y mientras tanto a ser positivos (aunque reconozco que a veces me cuesta demasiado…) y a disfrutar de esta cosa tan preciosa que tenemos (que esto sí que no me cuesta Jeje)", ha concluido su mensaje acompañado de una foto en la que aparece junto a su bebé.

El primero hijo de la pareja nació con una situación parecida. A Diego, que ahora tiene dos años, le diagnosticaron al nacer gastrosquisis, una malformación de la pared abdominal por la que los intestinos se desarrollan fuera del cuerpo. Tuvo que ser operado nada más nacer y hoy el pequeño lleva una vida normal.