Así ha revelado Lucía Villalón el sexo del bebé que espera

"¡Sorpresa! ¡Ampliamos la familia! ¡Y no podemos estar más felices!", publicaron Lucía Villalón y Gonzalo Melero el pasado 16 de abril en sus redes sociales. Un mensaje que iba acompañado de un vídeo en el que aparecía también su primer hijo, Diego. Poco más se sabía del estado de buena esperanza de la periodista deportiva hasta ahora, que ha compartido no solo el sexo del bebé sino también su nombre. Será un niño y se llamará Lucas. La periodista lo ha revelado con una original imagen en la que se la ve luciendo barriguita y tomando el sol en bikini. "Poniendo moreno a Lucas", ha escrito.

Lucía y Gonzalo comenzaron su relación hace cuatro años. "He encontrado a alguien que me hace feliz", aseguró Villalón, que también mantuvo una relación con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández. Dos años después anunciaron que iban a ser padres, aunque el bebé sufría una gastrosquisis lo que significaba que los intestinos se estaban formando fuera de su cuerpo "No pude evitar las lágrimas al enterarme y no puedo evitarlas a día de hoy. Es tu bebé y quieres que todo salga bien, que no sufra, quieres protegerlo", afirmaba Lucía en la revista "¡HOLA!" antes de dar a luz.

El pequeño Diego venía al mundo el 29 de agosto de 2022, a través de cesárea y tuvo que ser intervenido en varias ocasiones.