Luis Miguel y las contradicciones de Aracely Arámbula

Hasta el comienzo de la gira Tour 2023 de Luis Miguel por Latinoamérica y Estados Unidos, poco o nada se sabía de los problemas entre el cantante y su exmujer, Aracely Arámbula. Casualidad o intencionalidad, el caso es que durante los últimos cuatro años la actriz mexicana no había reconocido ninguna deuda relativa a la manutención de los dos hijos que, en la actualidad, tienen 14 y 16 años. A raíz del éxito de la gira, comenzaron una serie de informaciones que no favorecían al artista. En ellas se contaba que era mal padre por no pagar la pensión de los menores y de no tener ningún contacto con ellos. Hasta ese momento era invisible ese desacuerdo económico y, ante el desconocimiento general, era creíble ese desajuste monetario. Lo que no era conocido cuando la historia tuvo repercusión en España era que la realidad nada tenía que ver . Y, coincidencia, ese interés comenzó a raíz de la relación del artista con Paloma Cuevas. De no ser por esta visibilidad, la historia se había reducido al propio país de origen de Luis Miguel y a medios latinoamericanos.

Una vez que los rumores llegaron a España, la maquinaria informativa se puso en marcha. Y fue entonces cuando hubo respuesta a través de documentos legales que negaban lo que Arámbula aducía como impago de pensiones. Así se contaba en uno de los reportajes de LA LARAZÓN, en el que se informaba de un certificado emitido por la consejería jurídica y servicios legales de la Ciudad de México. Firmado por la juez titular, exponía que Luis Miguel Gallego Basterri, a fecha del mes de septiembre 2023, no se encontraba como «Deudor de Alimentos Moroso». Es decir, que no había ninguna deuda pendiente económica.

El dinero sí estaba abonado

A raíz de la publicidad de ese documento que reflejaba la situación, la actriz interpuso unas demandas para exigir el pago. Lo llamativo era que el dinero (12.000 dólares por cada niño al mes) estaba consignado y la madre no lo había retirado. Como figura en los dos documentos que figuran en este reportaje, los pagos se realizaron en septiembre de 2023. Dos transferencias al Banco de Bienestar y, como receptor, el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, con las cantidades de 713.000 dólares que se depositaban en el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Familiar. Los ingresos están fechados el 21 de septiembre de 2023. El convenio regulador que firmaron establecía no solo el tema crematístico sino el régimen de visitas. Este documento se firmó de mutuo acuerdo e incluía la confidencialidad aceptada y rubricada por ambos. Las visitas nunca se cumplieron y tampoco se exigieron por parte de Luis Miguel.

Lo llamativo de las declaraciones que Arámbula ha hecho estos meses era que no solo no hacía referencia al pacto de no publicitar sus acuerdos, sino que no explicaba de una manera convincente por qué no recurrió a la Justicia hace 4 años. Y más aún, se le preguntaba que confirmara el hecho de que desde el juzgado la instaran repetidamente para que retirara el dinero, que era un derecho de sus hijos. La explicación que daba era que no quería colocar a los niños en una situación complicada por respeto a ellos. «Ese dinero es para sus estudios universitarios».

Por supuesto, negaba que fuera responsable indirecta de colocar el cartel de «mal padre» Eso sí, tiraba balones fuera. Menos aún respondió si era cierto que Luis Miguel había solicitado que respondiera en sede judicial las razones de no retirar el dinero que correspondía a sus hijos.

Tampoco era cierto que Luis Miguel estaba en busca y captura y con peligro de detención cuando llegara a México ni que se negara a dar explicaciones en sede judicial. La primera cita fue el pasado 15 de noviembre y hubo una explicación que el juzgado aceptó. La abogada Raquel Rodríguez así lo explicó en conversación con «El Universal» de México:

«No son ciertas las noticias que se dieron. Luis Miguel no se niega a comparecer. En la fecha anterior presentamos un escrito firmado ante notario en el que se daban las razones de por qué no podía personarse en el juzgado. La explicación era que tenía que cumplir con los compromisos de su gira. Se aceptó y se estableció en el calendario otra fecha que no coincidiera con su agenda laboral. No solo quiere que se le escuche, sino que también pide que se cite a la señora Arámbula y se le pregunte por qué durante estos años no ha sido posible que recogiera el dinero correspondiente a la manutención de sus hijos. ¿Por qué se hizo así? La respuesta la tiene la señora Arámbula, y es lo que quiere nuestro cliente, que responda también ante el juez. Lo que sí afirmo es que en el juzgado existen dos depósitos de 12.500 dólares al mes para cada hijo más un año de pensión. Todo está documentado».

En «Fiesta» y, al preguntarle su opinión de si Luis Miguel y Paloma se casarían, utilizó la ironía: «Me parece una pareja fenomenal, ellos se parecen mucho. Hasta linda pareja me parece que hacen». Meses antes había acusado a su expareja de llevar a las hijas de Paloma al colegio en vez de encargarse de sus hijos cuando esta situación nunca había sucedido.