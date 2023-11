Los documentos que prueban que Luis Miguel paga

El pasado 15 de noviembre Luis Miguel estaba citado en un tribunal de la ciudad de México por el impago de pensión alimenticia de los dos hijos que tuvo con Aracely Arámbula. Así se publicaba la noticia en varios medios de su país y se recogía en España. En el programa matinal «De Primera Mano», que se emite en un canal mexicano, se mostraba el documento que respondía a una de las demandas que había interpuesto su exmujer y que, en principio, nunca llegaron al artista. Al encontrarse de gira con su Tour 2023, que comenzó el 3 de agosto, en Buenos Aires, podía ser hasta cierto.

Teniendo en cuenta el equipo de abogados que rodean la vida laboral y personal de «El Sol», esa suposición era prácticamente imposible. La realidad era que esas reclamaciones existían solo en las declaraciones públicas de la actriz, pero no en el juzgado. Y por la cronología de los hechos, no había razón para esas demandas, como se puede ver por el documento que se adjunta en este reportaje. No solo sí había pagado las cantidades correspondientes y estipuladas en los acuerdos con Arámbula, que superaban los doce mil quinientos dólares por cada menor, sino que se adelantaba dinero para cubrir varios meses. Habría depositado, según diarios mexicano, dos años de pensión más año y medio por adelantado, lo que ascendería a 25 millones de pesos (el equivalente a casi un millón y medio de dólares), según el diario «El Universal».

Aracely Arámbula y Luis Miguel Fotomontaje La Razón

Así quedaba consignado, como demuestran las transferencias. El problema era que la madre no facilitaba ninguna cuenta para que la manutención llegara a sus hijos y, por lo tanto, podía jugar mediáticamente con esa información que sabía que era incierta. Las acusaciones no se ajustaban a la verdad igual que la demanda para que su exmarido acudiera al juzgado y, de esa manera, conseguir una foto entrando en el juzgado. Con la documentación presentada, esa imputación y esa presencia obligada el miércoles pasado quedó invalidada. Pero lo que sí demuestra es la necesidad de buscar publicidad por parte de la actriz y cantante con métodos que han quedado desmontados con certificados legales.

¿Celos de Paloma Cuevas?

Curiosamente esas informaciones comienzan con el inicio de la gira del artista acompañado de Paloma Cuevas. Y como las casualidades no existen en el mundo del espectáculo, estas acusaciones de impago de pensión a los adolescentes, de 14 y 16 años, no dejaban en buen lugar como padre a Luis Miguel. El primer documento al que la prensa tuvo acceso era un certificado emitido por la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México y firmado por la juez titular del Registro que exponía que Luis Miguel Gallego Basterri no se encontraba como Deudor de Alimento Moroso.

Paloma Cuevas Gtres

El letrado de Arámbula llego a decir que existía una deuda desde 2019. Un montante que en agosto de 2023 era, según el asesor, de doscientos cincuenta mil dólares. La realidad era que, además de no facilitar una cuenta, la madre no retiraba el dinero consignado. Este incumplimiento reiterado en perjuicio de los menores hizo que otro de sus abogados Adan Cruz Santiago decidiera dejar de representarla ante «la responsabilidad que implica esa decisión». Y lo último que se ha sabido es que la propia jueza la ha requerido y que de no hacerlo será ella la que tenga problemas legales.