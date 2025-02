El desgarrador mensaje de Jessica Bueno tras su ruptura con Luitingo: "¿Para qué me ilusionaste?"

Jessica Bueno y Luitingo han decidido romper su relación. Después de un año intenso de amor, la pareja ha tomado caminos separados. La modelo y el artista confirmaron su separación este fin de semana, después días de rumores y especulaciones sobre su actual situación sentimental. "No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así. Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo", explicaban a través de un comunicado conjunto.

Jessica Bueno y Luitingo en una imagen de archivo GTRES

Jessica Bueno está totalmente devastada por su ruptura con Luitingo y ha reaparecido en redes con un doloroso mensaje cargado de indirectas hacia el artista. "Que alguien me cambie la cabeza y el corazón por otros que no sean míos. ¿Por qué Dios me hizo vivir todo si no era? ¿Por qué llenar de amor tanto mi corazón su llegara el fin? ¿Para qué me ilusionaste, si era imposible? A Dios le pido: déjame sola ya de una vez, que no me quedan trozos en mi corazón para reponerlos otra vez", ha escrito la ex de Kiko Rivera en un story junto a la canción "La mitad" de Camilo y Christian Nodal.

Lutingo, obligado a emitir un comunicado

Ayer, Luitingo, sobrepasado por la situación, se vio obligado emitir un comunicado oficial explicando los motivos de su ruptura con Jessica Bueno, denunciando públicamente haber recibido insultos y amenazas. "Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua. No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones sólo recaen en mí y no entiendo el por qué...", comienza diciendo el artista en el escrito. "He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1000 km y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón. Respeto y empatía deberían ser para ambos. Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen el daño que me causan, no sólo a mí, sino también a mi familia", finaliza Luitingo.