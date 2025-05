Lydia Lozano, destrozada tras recibir un fatal diagnóstico: "Son unos dolores horrorosos"

Día muy complicado para Lydia Lozano. La periodista ha comenzado su intervención en “La familia de la tele” llorando a lágrima viva porque ayer recibió un diagnóstico que no lleva nada bien.

Hacía tiempo que se encontraba regular y que los dolores eran constantes, y ahora pone nombre al mal que la azota. “Parece una tontería, pero para una persona tan independiente como yo, que nunca pide ayuda para nada, que lo me más le gusta en la vida es conducir… Ayer me diagnosticaron artritis reumatoide y…”, ha comenzado comentando la colaboradora, que no ha podido terminar por el llanto.

La enfermedad crónica de Lydia Lozano

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que provoca inflamación en las articulaciones, especialmente en las manos, muñecas y pies. Se caracteriza por dolor, hinchazón o rigidez (particularmente matutina) y puede causar daño progresivo si no se trata. A diferencia de otros tipos de artritis, suele afectar las articulaciones de forma simétrica y puede ir acompañada de fatiga, fiebre leve y pérdida de peso. No tiene cura, pero el tratamiento temprano con medicamentos específicos, fisioterapia y cambios en el estilo de vida puede controlar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.

Lydia Lozano no ha podido evitar venirse abajo en pleno directo, puesto que recibir este diagnóstico ha supuesto para ella un absoluto “bajonazo”. La periodista arrastra los molestos síntomas desde hace varios años, tal y como ha explicado ante sus compañeros, tan emocionados como ella: “Se me cae todo de las manos… Llevo así cinco años, pinchándome en el hombro cortisona para que no se me durmieran las manos”.

La tertuliana ha explicado que los dolores que siente a veces son tan “horrorosos” que se ve limitada en muchas acciones cotidianas de su día a día: “Hoy he ido a la peluquería porque no me da la mano ya ni para abrocharme el sujetador… No puedo ni ponerme el cinturón de lo que me duele”.

Lydia Lozano: "Estoy hecha una porquería"

Ha recordado, además, que recientemente su pareja, Charly, sufrió una caída en casa y ella ni siquiera pudo ayudarle a reincorporarse por los dolores que tenía en ese momento: “Estoy hecha una porquería”.

Como se ha comentado anteriormente, la enfermedad es crónica, pero un tratamiento adecuado y personalizado puede mejorar la calidad de vida del paciente. Es por esto que Lozano se pondrá cuanto antes manos a la obra: “Mañana me tengo que hacer un análisis antes del tratamiento. No puedo estar tomando cortisona toda la vida. Llevo ya mucho tiempo así”.

Pese a todo, Lydia da un ejemplo de profesionalidad y, aunque reconoce que se ha planteado dejar de trabajar, asegura que seguirá al pie del cañón: “Yo no soy de abandonar un barco. La energía la seguiré sacando”.