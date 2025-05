Lydia Lozano reta a Terelu Campos y le pone en serios apuros en TVE

Sin lugar a dudas, Terelu Camposse ha convertido en la estrella de la temporada. Está en todas las salsas y es motivo de análisis, crítica y veneración a partes iguales en todas las cadenas. No solo en Telecinco, donde trabaja con amigos y enemigos, creando contenido y entreteniendo al público con alocadas controversias, guerras familiares y enfrentamientos varios. También en Antena 3, donde se le ataca mucho en ‘Espejo Público’, así como en ‘La familia de la tele’, donde sus excompañeros de ‘Sálvame’ se la tiene jurada.

Son muchas las vías por las que atacar a la hija de María Teresa Campos. Todas son aprovechadas. Son muchas las controversias que ha protagonizados y las decisiones que no han sentado bien tanto a quienes le rodean, como a aquellos que lo hicieron en su día. Entre sus amigos y aquellos que dejaron de serlo tras sentirse ofendidos o desairados. Incluso Lydia Lozano, que parece permanecer ajena a estas batallas, ha terminado poniendo contra las cuerdas a la madre de Alejandra Rubio. Y lo hace tirando un poco de la manta, amenazando con soltar una incómoda bomba que le complicaría el horizonte profesional a la aludida.

Lydia Lozano pone en apuros a Terelu Campos

Terelu Campos ha puesto rumbo a Honduras para participar de nuevo en ‘Supervivientes’. Tiene un cometido especial, pero no como concursante. Está lejos de las polémicas. Incluso al saber que se ausentaría por un tiempo no dudó en atacar a sus excompañeros de ‘Sálvame’ y subrayando lo peligrosos que son para ella y lo desconforme que están con la guerra que le han declarado públicamente. Belén Esteban y María Patiño ya le respondieron, ahora le toca el turno a Lydia Lozano, que ha elevado la apuesta.

Lydia y Terelu coincidieron en ‘Mañaneros’, programa de TVE, tras el final de ‘Sálvame’. Las estrellas del programa de Telecinco se dispersaron por otras cadenas y proyectos. Ambas acabaron en el ente público, pero de la noche a la mañana la hermana de Carmen Borrego dejó el programa conducido por Adela González. Les dejó plantados para triunfar como está haciendo ahora en Mediaset, pero quizá no lo hizo de la mejor manera, como así le reprocha su excompañera y ahora enemiga: “Por qué no cuentas por qué realmente te fuiste... Cuéntalo”, le reta de manera velada.

Terelu Campos ha jugado algo sucio al sacar el tema del dinero público con el que se financia ‘La familia de la tele’. El mismo que ella cobraba cuando participaba en ‘Mañaneros’ sin tanta queja como ahora. Al ser preguntada por el audio en el que su hija llama subnormal a su tía, la madre ha sido contundente: “Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana”. Unas palabras desafortunadas, teniendo en cuenta que sí ha entrado al trapo a valorar la polémica en otros canales sin mayor reparo. Entra en su negociado, aunque ahora en TVE no cobra, de ahí que no quiera hablar.

Lydia Lozano ha defendido el trabajo de Irina, la reportera que se le llevado el chasco con Terelu Campos: “Irina es súper educada y lo que te estaba preguntando es actualidad”, le indicaba a su enemiga. Le planteaba una alternativa más elegante: “Sí, es un tema de actualidad, cuando sabes que a ti te han molestado muchísimo esos mensajes, porque todo lo comentas con todo el mundo, no sé por qué no dices ‘Oye Irina, pues sí, no me ha gustado enterarme de estos mensajes’. Nada más”.

La periodista considera que quien fuese su compañera “queda fatal”, cuando “tú nunca sabes si puedes volver a esta casa, si a lo mejor te llaman a presentar, que es lo que quieres aquí”. Le indica Lydia Lozano a Terelu Campos, quien estaría cerrándose puertas al verse en la cresta de la ola en Telecinco. Desde entonces ha iniciado una batalla contra sus examigos de ‘Sálvame’, a quienes los datos no les acompañan, por ahora: “No te preocupes, que vamos a llegar a la audiencia de tu cadena. Te voy a dar un consejo, quítate el peinado de niña de primera comunión, con la trencita y los tirabuzones, que no te favorece. Un beso, guapa. Me voy a teñir”, zanjaba el tema tras varias pullas y dardos envenenados incluidos.