Lydia Lozano, un mar de lágrimas en los primeros minutos de ‘La familia de la tele’

‘La familia de la tele’ ya ha comenzado y ha tomado posesión de su lugar en TVE. También del plató. El gran desfile que se vivió en la tarde del lunes abrió apetito y mostró muchas sorpresas. La incorporación de Isa Pantoja o Rocío Carrasco al elenco ha llamado mucho la atención, especialmente porque aceptan trabajar con la que era su enemiga común: Marta Riesco. Pero no es la única rencilla que está cociéndose en el nuevo programa que revive el espíritu de ‘Sálvame’. También hay lugar para las emociones, donde Lydia Lozano entra en juego.

La periodista siempre ha sido de lágrima fácil y desde el programa han querido comenzar tocándole la fibra sensible. Era sencillo, pues hace tan solo una semana enterraba a su madre, Sol Hernández, a los 95 años de edad. Le pilló en Barcelona con Gustavo González y tuvo que regresar rápido a Madrid para poder despedirse. Sigue lidiando con el duelo, pero también tiene muy claro que se debe a su público y ha querido dar el máximo en el debut. Pero María Patiño tenía otros planes para ella.

Lydia Lozano rompe a llorar en ‘La familia de la tele’

“Estoy intentando saber qué hay en este corazón”, le decía la presentadora a su amiga, provocando que rompiese automáticamente en llanto. “Yo no quería esto. No quería empezar así. Yo estoy aquí por ella, nada más, pero si me tocáis la fibra”, dice Lydia desconsolada. No le ha sentado bien saber que será la protagonista del inicio del programa, hablando sobre la pérdida de su madre. Le ha pillado con la guardia baja. “Estamos para cuidarte y somos tu nueva familia y emocionarse y expresar las emociones es muy positivo”.

María Patiño reconoce que su compañera “ha hecho un esfuerzo sobrehumano para darles a ustedes lo que se merecen. Ella es amante de esta procesión y siempre se ha dejado la piel, incluso en el día de ayer. Y lo hace por alguien, por alguien que ya saben todos ustedes que hace una semana se fue: su madre, que tiene un nombre maravilloso, Sol”. Mientras pronuncia estas palabras, Lydia Lozano no para de llorar hasta que pregunta si “¿en todo este pedazo de apartamento no hay un clínex?”. Lo encontró entre el público.

Una foto en la nueva pantalla que corona el plató de ‘La familia de la tele’ muestra una foto de Lydia Lozano con su madre. Es muy especial para ella y entre lágrimas lo explica: “Esa foto tiene una historia. Lo hizo por nuestros compañeros periodistas. Era mi cumple y había cuatro agencias y salió mi madre y me dijo ‘mira Lydia si no te haces la foto conmigo, que es lo que te están pidiendo, no se van a ir’. Y no le gustaba nada y salió. Y mira que recuerdo más bonito”.

Gracias a Inés Hernán dibuja una sonrisa al reconocer que de su madre ha heredado “el colesterol malo y el pelo bueno” y es que a su nueva compañera le llamó la atención el cabello de su madre con 91 años cuando se hizo la foto. Lydia Lozano confiesa también tener “el sentido del humor y el estar siempre riendo” que caracterizaba a Sol. Kiko Matamoros quiso puntualizar y dejar constancia, con ironía, que tan buen sentido del humor no tiene su amiga. Añade que ha heredado la belleza de su madre, a quien recuerda que “era queridísima por todos”. Esto volvió a romper a Lydia, que entre lágrimas se fundió en un abrazo con él.