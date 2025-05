El follón de Terelu Campos con Lydia Lozano por unos rulos de pelo en TVE

Mucho se ha comentado estos meses sobre el supuesto lado oscuro de Terelu Campos. Excompañeros y gente de la profesión la han dibujado como una mujer déspota, altiva, diva y tirana que no trataba con las mejores formas a todo el que considerarse que no se encontraba en su misma posición.

Se han rescatado testimonios y anécdotas que no la dejan en muy buen lugar, situaciones “off the record” en las que no hay rastro de la sonrisa, simpatía y sentido del humor que sí muestra cuando se activa el piloto rojo de la cámara. Hoy, LA RAZÓN destapa un episodio similar que Terelu Campos protagoniza junto a otro conocido rostro de la pequeña pantalla, Lydia Lozano.

El follón de Terelu Campos y Lydia Lozano por unos rulos

El incidente se produjo el año pasado, cuando Terelu Campos y Lydia Lozano eran compañeras en La 1. Ambas colaboraban en “Mañaneros” y llegaron a coincidir en el plató, previo paso por peluquería y maquillaje, y es aquí precisamente donde se desencadenó la hecatombe.

Tal y como aseguran fuentes de TVE a este diario, a Terelu Campos no le sentaba nada bien llegar y no disponer de los rulos del pelo para peinarse porque Lydia Lozano se le había adelantado. Se quejaba con tono poco agradable y la situación se repitió en varias ocasiones, hasta que la periodista se hartó y puso cartas en el asunto.

Lydia Lozano en 'Mañanero' RTVE

Práctica como ella sola, Lydia Lozano cortó por lo sano y compró sus propios rulos para peinarse. Los guardó en una caja con la etiqueta “rulos de Lydia”, poniendo así fin a la disputa y asegurándose la disponibilidad de los conflictivos cilindros tanto para ella como para Terelu.

El enfrentamiento entre Terelu Campos y Lydia Lozano

No es ningún secreto que entre ambas colaboradoras no existe muy buena química. Especialmente crítica se ha mostrado Lydia Lozano con Terelu Campos en los últimos meses, avalando su supuesto comportamiento de tirana. Aseguró haber sido testigo de la leyenda negra que circula sobre la hija de María Teresa Campos y la exigencia a sus ayudantes de que le movieran un yogur antes de comérselo. “A mí no me decía: ‘Lydia, muéveme el yogur’, pero he visto cómo se lo decía a gente. Le tiró el yogur a la cabeza”, comentó la periodista en “Mañaneros”.

Además, confirmó que “he visto a gente llorar por culpa de Terelu”, por lo que da pábulo a todas las teorías sobre su despotismo. No pararán de tirarse los trastos a la cabeza. O los rulos…