Lydia Lozano pasa por quirófano: el motivo de la operación que ha llevado en secreto

Lydia Lozanoarrastra numerosos problemas de salud que trata que pasen desapercibidos, pero le es imposible. Por un lado, su contante presencia en televisión le dificulta que sus bajas laborales sean pasados por alto por sus incondicionales. Pero más complicado es cuando se muestra en pantalla con el brazo vendado, lo que indudablemente viene acompañado de la correspondiente pregunta que plantea la duda qué le ha sucedido. Aunque sus compañeros de ‘Ni que fuéramos Shhh’ están al día de los avatares de su vida, sus idas y venidas, alguno mostró asombro al verla con el vendaje. El misterio lo resolvió rápidamente María Patiño, al deslizar que “Lydia acaba de ser operada”.

Lydia Lozano Ni que fuéramos

La periodista ha pasado por quirófano en numerosas ocasiones el pasado año, pero siempre de manera discreta y tratando no hacer demasiado ruido. La salud es algo que le preocupa mucho, tomando siempre precauciones para no caer enferma y para no agravar las lesiones que arrastra. Especialmente en la espalda, que le ha obligado a ponerse en manos de los cirujanos en diversas ocasiones. Pero esta vez lo que le aqueja es el brazo, aunque lo haya hecho en silencio y sin dar pistas a la audiencia de que tenía una cita programada para entrar en un quirófano. Pero ahora, ante la revelación de la presentadora del programa de TEN, ha confirmado su intervención deltúnel carpiano.

Al corroborar que se encontraba bien y que su paso por quirófano ha sido un éxito, dado que había retomado el trabajo como si nada, sus compañeros no dudaron en amenizar la tarde con bromas. Así lo hizo Kiko Hernández, siempre dispuesto a chinchar a su amiga, preguntándole qué hizo con esa mano para tener tal lesión que requería cirugía. Lydia Lozano, que lleva años de experiencia tratando con sus ocurrencias, optó por el silencio como única respuesta. No iba a caer en la trampa, como así hace Chelo García Cortés encantada de dar juego: “Ponerla donde no tenía que ponerla”, propuso. Fuera chanzas, la convaleciente periodista reconoció que efectivamente puso la mano donde no debía o, más bien, como no debía: “La puse tensa y se unieron los nervios”. No quiso ofrecer más detalles y se reservó para ella cuestiones como el tiempo que deberá llevar el vendaje, si requiere de algún tipo de rehabilitación o cómo está llevando el proceso de recuperación.