Maestro Joao vaticina el futuro de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

El estreno de 'Supervivientes 2025' ha traído consigo numerosos momentos virales, y uno de los fichajes que más está dando de qué hablar es el de Terelu Campos. Su presencia en el reality de Telecinco ha generado opiniones divididas y, entre quienes han analizado su participación, destaca Benita, la personalidad televisiva antes conocida como Maestro Joao, quien no ha dudado en lanzar algunas críticas y hacer predicciones sobre el futuro de la colaboradora en el concurso de Mediaset.

Benita, exconcursante del formato, ha dado su opinión sobre la participación de Terelu en el reality que presenta Jorge Javier Vázquez. En declaraciones a Europa Press, la vidente ha asegurado que la colaboradora "va a lo que va", dejando entrever que su estrategia se basará en generar contenido televisivo más que en el rendimiento en la supervivencia. "Va a lo que hizo, que simplemente por estar allí con una camiseta… te da el verlo", ha comentado con ironía.

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' Mediaset

A pesar de ello, Benita confía en que Terelu ofrecerá buenos momentos a la audiencia y que su estancia en los Cayos Cochinos será entretenida. "Queremos verla rebozada en la arena, tirándose del helicóptero", ha afirmado. Sin embargo, no ha dudado en criticar la forma en la que la hija de María Teresa Campos realizó el tradicional salto desde el helicóptero, asegurando que este se encontraba demasiado cerca del agua: "El helicóptero prácticamente estaba tocando el agua, era una lancha más que un helicóptero".

¿Superará a Carmen Borrego?

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta en los seguidores del concurso es si Terelu logrará superar los 21 días que su hermana, Carmen Borrego, aguantó en la edición de 2024. En este sentido, Benita se ha mostrado optimista y cree que Terelu permanecerá más tiempo en el reality. "La veo aguantando más que a Carmen", ha adelantado, aunque también ha insinuado que podría disfrutar de ciertos privilegios dentro del programa. "Yo creo que algún bocadillo se va a comer...", ha comentado en tono jocoso. Por el momento, Terelu no ha dado señales de querer abandonar la competición y parece decidida a demostrar su fortaleza en la isla de Honduras.

Carmen Borrego junto a Ángel Cristo Jr. en el helicóptero de 'Supervivientes 2024' Telecinco

Más allá de 'Supervivientes 2025', Benita también se ha pronunciado sobre la reconciliación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera. Según su percepción, el detonante de la ruptura no fue tanto el nacimiento del nieto como la relación entre el joven y su pareja. "La relación estaba ya súper intoxicada y si hubiese habido nieto o no, se habrían ido igualmente", ha explicado. No obstante, cree firmemente que tanto madre como hijo se quieren mucho y que su distanciamiento "no era normal".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Telecinco

Finalmente, la vidente también ha compartido su predicción sobre la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Según ella, la pareja tendrá una boda tradicional, en la que Terelu jugará un papel importante. "Se vaya preparando un buen traje con mantilla o algo porque van a tener una boda muy clásica", ha adelantado.