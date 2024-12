El Maestro Joao revela los signos del zodíacos que más y menos dinero ganarán en 2025

En muchas ocasiones, las personas acabamos detectando patrones de sucesos, números, hechos o situaciones que se repiten en el tiempo. La mayoría de las veces no somos capaces de desvelar su origen, pero al menos sí de otorgarles un sentido. Existen ciertos ámbitos donde la razón no llega, y ahí es donde entran las explicaciones alternativas a fenómenos misteriosos: el amor, la suerte, la fe, los rituales, etc.

Nuestro cerebro está diseñado para escudriñar relaciones de semejanza siempre que le sea posible, como cuando atravesamos una racha de sucesos contradictorios. Hay quien a esto lo calificaría como simples coincidencias, pero muchos otros lo llamamos 'mala suerte'. En muchas ocasiones el destino y estas etapas infortunadas escapan a nuestro control.

La 'suerte' es quizá uno de los conceptos más difíciles de definir, porque fortuna nunca se puede separar de trabajo. No basta con 'estar en el lugar indicado en el momento indicado', si no que también es fundamental saber apreciar la oportunidad y aprovecharla al máximo. De la misma forma que existe la buena fortuna, se da también la 'mala suerte', una racha de acontecimientos infortunados. Pero en muchas ocasiones, no se trata tanto de los sucesos malos como de una falta de perspectiva para encararlos.

Es muy complicado conocer el futuro, y nunca sabremos si un pequeño bache más tarde se traducirá en un gran golpe de fortuna o, si por el contrario, la gloria de hoy mañana derivará en desgracia. Como aquel personaje de cómic 'Rompetechos', hay cierto tipo de personas con un perfil específico que parecen haber sido tocado por la mala suerte, ya que siempre les sucede algún imprevisto que desbarata sus planes en el último momento. Pero asuntos metafísicos, requieren soluciones esotéricas, como las que propone la astrología, que también es capaz de saber qué signo del zodíaco tendrá mayor o menor fortuna, a rasgos generales, para estas Navidades.

Joao Joaquín Castejón, más conocido como Maestro Joao, es probablemente el vidente y astrólogo profesional más influyente hoy en día en España. Ha dedicado toda su vida a las artes, la comunicación y las prácticas esotéricas, donde es ya una auténtica leyenda. Es conocido por sus predicciones sobre varios temas de interés, sobre los que ha acertado en varios ocasiones.

Recientemente esta semana, el astrólogo veterano acudió al programa 'AndaYA!' de Los40Principales, donde compartió con el público sus pronósticos acerca de los signos del zodíaco que tendrán tanto más como menos suerte para 2025. El Maestro Joao dejó muy claras las que son sus hipótesis en materia económica según la astrología para el año que viene.

Signos del zodíaco que menos dinero ganarán en 2025

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): El Maestro Joao vaticinó un mal futuro económico para los Escorpio el año que viene, mayormente debido a sus malas decisiones y su falta de concentración. El vidente aseguró que sus despistes les podrían llevar a perder la cartera o monedero varias veces durante 2025, con todas las pérdidas de tiempo y dinero que esto conlleva.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): A los Virgo les irá aún peor, ya que tendrán que hacer frente a grandes pagos de dinero que no tenían previstos, además de problemas relacionados con las deudas o las hipotecas. A pesar de su mente analítica, los contratiempos harán de 2025 un año económicamente desastroso para este signo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): En carácter despistado y la falta de compromiso le pasarán factura (tanto literal como metafóricamente) a los Acuario en 2025. Se enfrentarán a multas, deudas, robos, estafas y otros grandes desembolsos de esta índole. Deben tener mucho cuidado sobre de quién se fían para no acabar perdiendo mucho dinero.

Signos del zodíaco que más dinero ganarán en 2025

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): El Maestro Joao ha predicho que a los nacidos bajo este signo les llegará dinero 'como llovido del cielo', es decir, sin aviso previo y también sin demasiado esfuerzo. Ya sea encontrándolo en la acera, ganando un sorteo o por regalos completamente inesperados.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): A los Leo les irá aún mejor económicamente en 2025 y, además, de forma más estable. Esto se debe a que, según el vidente, vaticina que los nacidos bajo este signo tendrán una entrada importante de dinero a través de su trabajo y el ámbito laboral.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Este será el signo del horóscopo más bendecido por la suerte en materia económica durante el año que viene. Como tocados por una varita mágica, a los Géminis les saldrán bien todas las operaciones que hagan, ya sean becas, devoluciones de dinero, sorteos, rifas, etc., así lo pronosticaba al astrólogo español.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

NOTA: Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.