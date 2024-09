Makoke comparte su primer "topless" y le llueven las críticas: "A tu avanzada edad es ridículo"

Makoke ha compartido, inocentemente, su primer topless en redes sociales donde cuenta con casi 400.000 seguidores. "Increíble, pero cierto", confiesa la propia colaboradora de televisión al colgar las imágenes. "Hoy es la primera vez que he hecho 'topless', parece increíble pero cierto, y me he venido arriba y por eso subo esta foto, estaba en una playa nudista, por eso lo hice", revela. Sin embargo, lo que no podía esperar era la ola de comentarios críticos que ha provocado su último post. Algunos de lo más hirientes.

"Esas posturas a tu edad avanzada ya quedan un poco ridículas", le comenta un hater. "Pero esta mujer de qué va con casi 60 años... madura", escribe otra, "me da vergüenza ajena que una señora de su edad que está estupenda necesite salir en bolas para recibir adulaciones", continúan las críticas. Otros son incluso más incisivos: "las manos y las rodillas no mienten con la edad" o que "esas rodillas delatan los filtros que te pones".

Algunos de sus "haters" la tachan de "vulgar" y de "está perdiendo el norte". Unos desagradables comentarios a los que, por su parte, Makoke ha decidido ignorar.