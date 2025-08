Manu Tenorio vuelve a lucir abdominales a los 50 años: su impresionante antes y después

Las vacaciones de verano son la excusa perfecta para bajar un poco la guardia y concederse algún que otro capricho. Frituras, helados o la cervecita del chiringuito que, sumados a un parón en los entrenamientos, llevan a muchos a perder su tonificada figura. Pero no ha sido este el caso de Manu Tenorio, que parece haber dado lo mejor de sí en una previa “operación bikini” -en su caso, bañador- y ha llegado a estos meses de estío luciendo un físico espectacular.

El cantante acaba de publicar una fotografía ante sus más de 120.000 seguidores de Instagram en la que presume orgulloso de los resultados de su rutina de ejercicio. Compromiso y disciplina que se reflejan en su cuerpo de 50 años, donde por primera vez en años se vuelven a dibujar unos definidos abdominales.

“Oye, que mi mujer dice que me lo he currado, que la foto está muy chula y que la comparta… Yo no sé, pero bueno, ahí va”, comienza diciendo con cierta modestia. Eso sí, el cantante reconoce que la imagen tiene truco y que la ha sometido a algún que otro retoque de color con fines estéticos: “Obviamente, la foto tiene sus filtros, tampoco lo vamos a negar, es tontería…”.

Filtros o no, está claro que el cambio de Manu Tenorio ha sido espectacular en cuestión de poco tiempo, puesto que en verano de 2023 se dejaba ver en las playas de Cádiz con una figura muy diferente a la de la que hoy presume.

Manu Tenorio en verano de 2023 y Manu Tenorio en verano de 2025 Gtres/Redes

Lo cierto es que, además de la disciplina y el esfuerzo, la genética del cantante es agradecida y su cuerpo tiende a tonificarse cuando se pone en marcha. Así lo demostró en 2012, cuando fue portada de la revista “Men’s Health” tras someterse a su célebre reto. 10 años más joven, Tenorio lucía entonces un cuerpo casi esculpido en el que no solo presumía de abdominales, sino de unos marcados bíceps.

Una figura que estos días paseará con orgullo por las playas de Palma de Mallorca, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones de verano junto a su mujer, Silvia Casas, y su hijo Pedro. La familia feliz ha sido vista paseando por el puerto de la ciudad, dejando claro así que los rumores de infidelidad que hace meses acechaban al cantante no han hecho mella en su sólido matrimonio.