Manu Tenorio y Lolita: el romance que ha permanecido oculto durante años

Manu Tenorioestá en boca de todos y es que se ha ganado a pulso regresar a la picota informativa. Fue mayúsculo el escándalo que supuso que el cantante denunciase ante los medios que estaba siendo víctima de okupación en una de sus propiedades. Fue diana de las críticas, especialmente por perder las formas en algunas de sus entrevistas.

También ha hablado recientemente sobre los problemas de salud mental que ha afrontado, dándose más a conocer. Pero había un detalle de su vida que se ha tenido guardado en el cajón de los secretos. Sería su idilio con Lolita Flores, según mantienen Laura Fa y Lorena Vázquez, en el podcast ‘Mamarazzis’.

El romance desconocido de Manu Tenorio con Lolita

Los rumores de crisis en su matrimonio con Silvia Casas llegan a modo de oleadas, pero el tiempo siempre termina dándoles la razón y continúan inseparables. No hay rumor de infidelidad que pueda con ellos. Tampoco lo hará quizá la información que acaba de estallar a modo de bomba. Las citadas periodistas han dado a conocer un romance del pasado que ha logrado permanecer oculto durante años. Hasta ahora.

“Muy poco tiempo después de haber salido de la academia de ‘Operación Triunfo’, una noche de verano en Madrid, resulta que Manu Tenorio cuenta en una cena a sus amigos que había tenido un ‘quelque chose’ con la cantante Lolita”, rescatan ahora del pasado. Ahora bien, para que Silvia Casas no se lleve otro disgusto al aparecer otra supuesta deslealtad de su marido a la palestra, han querido matizar su noticia.

“Hay que decir dos cosas importantes: los dos estaban solteros a ciencia cierta”, aclaran para no provocar conflictos conyugales. “No supieron colocárnoslo en el tiempo cronológicamente, pero estuvimos viendo que llegaron a grabar un single juntos. No sabemos si fue antes, después o durante”.

Manu Tenorio también probó suerte con Elsa Pataky

También con la grabación de un vídeo musical como contexto, sitúan en la escena al cantante con la actual esposa de Chris Hemsworth: “Elsa Pataky grabó un videoclip con Manu Tenorio. Era como la actriz protagonista del videoclip y Manu Tenorio, que parece que vaya desatado como una manada de ñus en celo, también le entró a Elsa Pataky”.

No obstante, esta vez el artista no tuvo tanta suerte como las ‘Mamarazzi’ dicen que tuvo con Lolita Flores. Aquí se llevó un no por respuesta: “Lo que pasa que claro, ¿Elsa Pataky qué debía estar con Adrien Brody o Fonsi Nieto? Elsa Pataky no ha estado soltera. Elsa le dijo quita bicho”. Estos rumores han llegado a oídos de Laura Fa y Lorena Vázquez, pero se espera que Manu Tenorio y sus supuestas conquistas tomen el turno de palabra y desvelen qué hay de cierto. Aunque lo más probable es que se dé la callada por respuesta.