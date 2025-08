Mar Flores, la primera sorprendida por su ruptura de Elías Sacal porque llevan un año separados

A muchos pilló por sorpresa la noticia que se ofrecía desde la revista ‘Semana’ sobre la inesperada ruptura deMar Flores y Elías Sacal. Lo inesperado en sí no es que hayan tomado caminos por separado, pues su relación de ocho años ha estado plagada de idas y venidas, sino el hecho de que protagonicen una nueva ruptura, cuando ya se les sabía separados desde hacía meses. Es más, ella semanas atrás fue sorprendida por el paparazzi Sergio Garrido “haciendo piececitos” con un joven de unos 35 años en playas de Ibiza, mientras que el empresario mexicano hace lo propio con un nuevo amor, dejando claro que entre ellos ya no hay vínculo que les una desde hace mucho. Algo sobre lo que la modelo se ha pronunciado al fin.

Ahora que Elías Sacal regresa al kiosco rosa español, su ex ha querido aclarar en qué punto estaba su romance, ya extinto desde hacía mucho. Ya desde el plató de ‘TardeAR’ donde se analizó la noticia muchos colaboradores mostraron su estupor ante la noticia, reconociendo que se habían perdido en esta truculenta historia de amor. Es por eso que, ante las dudas planteadas al hablarse de una nueva ruptura, cuando ambos ya están haciendo planes con otros, la propia Mar Flores se ha confesado con su revista de cabecera sobre su corazón.

Mar Flores aclara qué ha pasado con Elías Sacal

La modelo está centrada estos días en disfrutar de su familia de vacaciones, mientras prepara su nuevo proyecto en televisión, al sumarse al elenco de famosos del nuevo reality de TVE, ‘DecoMasters’, junto a su hijo Carlo Costanzia. Pero en medio de estos planes le han surgido otros, tener que hacer frente a los dimes y diretes que le llegan del pasado, de su otrora relación con sonados altibajos con Elías Sacal. Y es que, para su propia sorpresa, se dice que han roto, aunque no haya sido precisamente ahora: “Eso no es noticia. Lo hemos dejado hace mucho”, confiesa en conversación con ‘Hola’.

Mar Flores y Elías Sacal ABACA GTRES

De hecho, Mar Flores explica que cuando ella y su ex fueron pillados en San Bartolomé en las pasadas navidades, ya no eran novios, sino buenos amigos. Han atesorado un bonito vínculo desde que entendiesen que su romance no era posible: “En las imágenes de Navidad en St Barths no estábamos juntos”, subraya, por lo que su ruptura data, al menos, del año pasado. Ahora son “solo amigos” y el corazón de la modelo está sin inquilino, pues ella misma sentencia que está soltera: “A mí que no me adjudiquen a nadie, que llevo tiempo soltera y estoy encantada dedicando mi tiempo a mi trabajo y a mi familia, que es lo que más me gusta”.

Mar Flores no quiere ser el centro de atención y mucho menos por Elías Sacal, quien ya no forma parte de su vida desde el año pasado, aunque ahora hagan ruido con su ruptura para sorpresa de propios y extraños: “Para disfrutar más, no atiendo todas las batallas, no me agobio por las grandes decisiones ni intento apagar todos los fuegos. He comprobado que muchos fuegos se apagan solos, que algunas guerras se ganan más con paciencia y maña que fuerza y que el tiempo ayuda a tomar las grandes decisiones”, sentencia.