Marco y Sandra: cinco años de amor y una boda de fantasía y lujo

Cinco años de amor discreto que se gestó en Madrid, nació en Mallorca y crecerá en París. Marco Asensio y Sandra Garal pusieron ayer el broche de oro a su noviazgo con una boda de ensueño en un escenario único aunque no desconocido de este verano nupcial en Baleares -la semana pasada, recuerden, contrajeron matrimonio en el mismo lugar el también futbolista Marcos Llorente y su ya esposa, Patricia Noarbe, y que tuvo muchos detalles que gustaron a sus invitados. Tulipanes blancos, vestido de Rosa Clará y fuegos artificiales; sin sobresaltos, sin novedades, pero con mucha pasión y ritmo.

La boda de Marco Asensio y Sandra Garal. Volvoreta By Jimena (@volvoreta)

Es muy difícil sorprender a los invitados, además, si justo siete días antes vivieron otro enlace mágico en el mismo lugar. Porque La Fortaleza de Mallorca está de moda entre los novios más vips. A las seis y media de la tarde estaban citados los familiares e invitados para la ceremonia. Una hora antes, la mayoría partía en autobuses fletados por la pareja. Los que se alojaron en dos establecimientos de la cadena Meliá en Palma se encontraron durante un buen rato parados en la carretera. Súmenle la ola de calor que estamos padeciendo, con más de 37 grados en algunos puntos de las islas. Más cerca del lugar del sí quiero, algunos ex compañeros del ya nuevo jugador del PSG. En el lujoso hotel Son Brull, a la falda de la Tramuntana, se alojaron los defensas Nacho Fernández y Lucas Vázquez con sus respectivas mujeres, María Cortés y Macarena Rodríguez. Los primeros aprovecharon la mañana para entrenar con Rodrigo Carretero, un muy conocido preparador físico y que también estaba invitado al enlace, y ellas salieron a darse un baño en yate. También más cerca de La Fortaleza se alojó Jorge Mendes. El portugués, el agente más influyente del panorama mundial y que tiene en su cartera a deportistas como Cristiano Ronaldo, eligió el emblemático Illa d’Or del Port de Pollença para su estancia en la isla. El hotel sirvió también de refugio de invitados en otra boda ilustre: la de Rafael Nadal y Mery Perelló. Lo bueno, cuando es bueno, no hay que cambiarlo.

Sandra Garal, de novia en su boda con Marco Asensio Volvoreta By Jimena (@volvoreta)

Y, precisamente, desde el Illa d’Or partieron también otros invitados de honor, como Rudy Fernández y Helen Lindes, que aprovecharon para recordar su enlace, hace ahora ocho años. «La verdad es que ese día también hizo muchísimo calor, pero fue un momento muy especial», contó a los medios a las puertas del establecimiento. Al autobús que les llevaba hasta La Fortaleza también se subieron Luciano Vietto y su mujer, Paloma Hurtado, y la bailarina Yasmina Sancayo. No llegó a tiempo el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, cuyo vuelo se retrasó más de lo previsto. Llegó al establecimiento hotelero cuando ya se habían marchado el resto de invitados y tuvo que trasladarse en taxi. Eso sí, no se olvidó de posar ante la Prensa aunque no quiso contestar ninguna pregunta sobre Mbappé y su posible fichaje por el club blanco.

Marco Asensio y Sandra Garal el día de su boda Volvoreta By Jimena (@volvoreta)

Por cierto, Patricia, la mujer de Marcos Llorente, acudió sola a la ceremonia, pues su esposo tenía que incorporarse ayer mismo a la pretemporada con el Atlético de Madrid. Para todas las «amigas de honor» hubo desayuno saludable, manicura, maquillaje y peinados con buena música y muy buen rollo; ellos, incluidos el novio, mañana de relax en la piscina con copas para ir animando la jornada, que se preveía muy larga. Antes del atardecer se dieron el sí quiero muy emocionados. Y ahí estuvo Omar Montes con muchas ganas de fiesta. Quien supere la resaca, hoy podrá participar también en la despedida en La Fortaleza. Los novios, o los ya marido y mujer, emprenderán la mudanza a París y cambiarán el blanco por el azul parisino.