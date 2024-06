Marcos Llorente rectifica: "El sol no es el culpable de las enfermedades"

Una publicación en Instagram del jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha provocado una gran polémica entre los usuarios, incluido el Secretario de Estado de Sanidad que le han contestado de manera crítica.

Llorenteexplica en su post cómo era un día de sus vacaciones en Hawái con su mujer: "Esperando el amanecer, desayuno... sol (de 10-14h sin gafas ni crema solar)", escribió junto a un pequeño esquema con emojis y fotos. "En resumen, todo el día al aire libre", concluía su descripción.

Muchos usuarios se han quejado de que el futbolista tomara el sol tantas horas y sin protección y que además lo "vendiera" como algo saludable. La protección es completamente necesaria según los expertos de la salud para evitar daños en la piel, los melanoma y un posible cáncer de piel en el futuro... "Negacionistas del melanoma. Esa no la vimos venir... menos mal que lo de la pelota se te da bien", destaca un enfermero con 64.000 seguidores, "Hola Marcos. He pasado por un melanoma. Deberías tener más cuidado con lo que dices y lo que promueves", le aconseja otro usuario, "Que la exposición al sol sin protección produce quemaduras, cambios en las células y cáncer de piel es una evidencia científica. El sol es una fuente de radiación y eso no es un debate. Las figuras públicas como tú tenéis una responsabilidad extra, y decir estas magufadas que van contra la ciencia y la salud es una irresponsabilidad", le espeta un periodista.

Pero la crítica más relevante ha venido de la mano del Secretario de Estado de Sanidad quien ha publicado, a través de X, lo siguiente: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive", escribió irónicamente. "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", respondió Llorente a una persona. "Incorrecto", le replicó a otro usuario.

Aclaración ante la polémica

Unos días después y tras la polémica generada, Marcos Llorente ha vuelto a compartir un post en su perfil de Instagram en el que desmiente y aclara que en "ningún momento he dicho que no exista el melanoma, ni soy negacionista del melanoma. Ni soy irresponsable ni falto al respeto a los que lo han sufrido. Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello☀️. Opinión que también coincide con la de muchos profesionales de la SALUD que también se basan en evidencias científicas. Opino que el sol ☀️ no es el culpable de las enfermedades…

¿Es el sol el culpable… o somos nosotros?

¿Qué culpa tiene el sol de que le evitemos todo el año y las semanas de vacaciones abusemos de él?

¿Qué culpa tiene el sol de que comamos 6 veces al día y esa comida no sea la correcta?

¿Qué culpa tiene el sol de que te radie la luz artificial (luz azul especialmente) desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando ya es de noche y se supone que deberíamos estar a oscuras para no destruir la melatonina?

¿Qué culpa tiene el sol de que recibas la radiación de los campos electromagnéticos artificiales, tan dañinos para el ser humano, a todas horas?

¿Qué culpa tiene el sol de que tengas los ritmos circadianos destruidos, característica común de las enfermedades modernas?

Y un largo etcétera.

He leído a expertos de la SALUD sostener que todo esto produce enfermedad y no el sol. A mí me resuena más la naturaleza que lo artificial.

Esta es mi opinión y la de muchos profesionales, repito.

Que cada uno lea, escuche, se informe, se rodee de profesionales y luego decida en qué creen y que es lo mejor para su SALUD. Un abrazo a todos, sed felices y no os estreséis que eso sí que es malo", ha destacado.