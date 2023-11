Mari Carmen Ortega ataja sobre la situación con Ana María Aldón

El sábado 4 de noviembre fue una fiesta señalada para la familia Ortega Cano, al que no podían faltar Rosa Benito y su hija Rosario Mohedano. El pasado viernes, en el estreno del musical “Bailo, bailo”, la propia Rosa Benito ya adelantaba la existencia de esta quedada y que José Ortega Cano, que estaría también el sábado con toda la familia, se encuentra feliz y afirma que este está "muy bien". Además, sobre el evento del pasado sábado, señaló que sería “una inauguración en San Sebastián de los Reyes y vamos a estar junta la familia”.

El encuentro tuvo lugar a las 19:00 de la noche en un conocido local de Madrid. El hijo de Mari Carmen Ortega tenía un papel fundamental como organizador del evento y sus padres estaban orgullosos y animados por poder compartir con él su momento. “Vamos a apoyar a mi hijo, que es organizador de eventos y hace él esta noche aquí el evento”, responde la hermana de José cuando le preguntan sobre la reunión familiar en la que se dieron cita.

Durante este último año la situación familiar ha tenido grandes altibajos, llegando a estar en el centro del debate social. Sin embargo, ahora que han dejado los malos momentos atrás y la familia está más fuerte que nunca “está todo muy tranquilo y somos todos muy felices”, ha respondido sobre ello la hermana del diestro.

José Ortega Cano no quiere ni oír el nombre de Ana María Aldón EUROPAPRESS

Aunque la convivencia y la comunicación en la familia sea muy buena, conviene no remover las aguas y procurar no dar voz a aquellos temas que podrían volver a sacudir a los Ortega Cano. Desde que se conoció el compromiso entre Ana María Aldón, exmujer de José Ortega, y Eladio, la familia del diestro ha vuelto a estar señalada. La estrategia que han adoptado es pasarla como un tema más sin importancia o, en el caso de Mari Carmen Ortega, negar cualquier interés común entre ambas partes.

Y es que la conversación se terminaba en un tono más amargo cuando le preguntaron sobre el compromiso entre Ana María Aldón y Eladio: “A mi me da igual, no quiero saber nada de esa persona”, respondía tajantemente. Cuando la periodista le comentaba que la pregunta surgía a raíz de que había sido cuñada suya, Mari Carmen Ortega ha querido dejar claro el tiempo verbal “fue”. Ha seguido su camino junto a su marido Aniceto, mientras dejaba claro que “yo no quiero saber nada de ella”.