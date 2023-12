María Castro comparte su manera de afrontar los problemas de la maternidad

Hace poco más de un mes, María Castro hizo pública la gran noticia de que estaba embarazada con una imagen en sus redes sociales de su barriga abultada. A principios de diciembre, tras generar mucha expectación sobre el nuevo miembro de la familia, compartió un vídeo en su Instagram en el que su hija Olivia tenía un gran protagonismo al proclamar: "Mami, ¡es una niña! ¡Una hermana!", desvelando así el sexo del bebé. La actriz se ha convertido con sus experiencias en una gran madre capaz de dar consejos importantes sobre la maternidad.

Sin embargo, es natural que surjan algún que otro contratiempo y discusión que pueden llevarla a replantearse todo: "Este finde he pasado poquito por aquí porque ha sido un finde complicado", comienza hablando de su desconexión de estos pasados días de su perfil de Instagram. "No ha pasado nada grave, son problemas como digo yo del primer mundo", prosigue restando hierro al asunto, pero aun así ha visto muy necesario hacer uso de este canal para desahogarse y mostrar su testimonio a otras personas que estén pasando por lo mismo que ella.

"A veces la crianza es complicada y te acompaña el sentimiento de culpa de si las decisiones que has tomado son las correctas o no. Tienes que lidiar con pollos que no esperan o expectativas que no se generan, bueno, cosas, pero molestan y anoche la verdad me encontraba bastante pachuchilla", empieza entrando en el tema en cuestión. "Hablé con una amiga, vecina, compañera de tribu, me desahogué un poco, me sentí mejor y lo que mejor me hizo sentir fueron sus palabras de: María lo estás haciendo bien".

La actriz de "La Promesa", que tiene dos niñas, Maia y Olivia, está a la espera de que llegue la tercera. Aunque en la mayoría de contenido que comparte de sus hijas muestra la buena relación que tiene la familia, es inevitable que de vez en cuando surjan dudas sobre la manera de educar y los pasos que se están siguiendo. "Para todos aquellos que estéis en la crianza, que tiene días complicados, y os sintáis mal, pues os las devuelvo a vosotros (refiriéndose a las palabras de su amiga): también que lo estáis haciendo bien. Palmadita en la espalda, lloradita como digo yo y a seguir. Que seguro que lo que hacemos hoy en día tendrá sus frutos aunque no los veamos en el momento".

"Bueno, y no cuento qué cosas son porque son privadas de mis hijas nada más. Solo quería compartir este sentimiento: ánimo", finaliza la actriz con un mensaje positivo para todos aquellos que necesiten una confirmación de vez en cuando de que todo está bien y que lo más importante es afrontar la crianza de los niños con cariño y esfuerzo.