María Galiana, ante la última temporada de la serie “Cuéntame”: “Mi personaje de Herminia está inspirado en mi abuela”

A María Galiana ni se le ocurre pensar en la jubilación. Ella misma asegura que “a mis 88 años estoy orgullosa de seguir al pie del cañón. No sirvo para quedarme en casa sin hacer nada. Para muchos, a mi edad, salir a la calle ya es un logro. Pues yo salgo todos los días.”

- Después de tantos años, despedirse de “Cuéntame” será un adiós muy emotivo.

- Son veintitrés temporadas y hemos formado una gran familia. Las despedidas siempre son duras y echaré mucho de menos a todos mis compañeros.

El 20: de este mes recibirá un homenaje en el XXV Festival de Teatro Celestina, de Puebla de Montalbán, y es la “ Carmen de Honor” de la Academia de Cine de Andalucía. Aunque confiesa que “no soy de homenajes, agradezco mucho estas distinciones. Como le digo, no soy de premios, pero curiosamente los tengo todos. Debe ser que caigo bien…”

- Es que su personaje de “Cuéntame”, el de Herminia, se ha convertido en la abuela de España, es una mujer muy querida.

- Noto el cariño que me tiene la gente por la calle, y lo agradezco mucho. Herminia cae bien a todo el mundo, a mayores y a jóvenes.

- Creo que tiene tintes de su biografía familiar.

- Está inspirado en mi abuela paterna, en María, y Herminia es como ella, prudente, amante de la unión familiar, nada chismosa, amplia de mente, muy tolerante y con unos valores muy claros. Pero yo no me parezco a Herminia, soy mucho más progre que ella.

Maria Galiana larazon

Tras perder a su marido Rafael en el 2008, vive sola entre Madrid, Sevilla y su piso de veraneo en la onubense Isla Cristina. Y asegura que “voy de un sitio para otro sin la ayuda de nadie, cojo mi coche y sigo conduciendo. Me valgo muy bien por mi misma.”

Es una actriz tardía, pasó de la jubilación como profesora a protagonizar la película “Solas”, por la que le concedieron un premio Goya a la mejor actriz de reparto: “Quien me iba a decir que pasar de profesora a actriz me iba a cambiar tanto la vida. Pero, ya lo he dicho otras veces, si me dieran a elegir me quedaría con mi profesión de docente.”

Cuando se le pregunta por sus defectos y virtudes tiene muy claro que “soy generosa, muy desprendida, con un gran sentido del honor, muy puntual, poco cariñosa… y mi mayor defecto es que tengo muy mal genio, cuando exploto doy miedo, ja, ja, ja”.

Su último trabajo teatral es “El abrazo”, una historia de un hombre y una mujer que se reencuentran cuarenta años después de vivir un amor veinteañero que se rompió por miedo al compromiso. María comparte protagonismo con Juan Meseguer, y dicen los entendidos que “forman una pareja fantástica sobre el escenario”.

En el caso de “Cuéntame” ya se sabe que la serie finalizará con la próxima veintitrés temporada y que en TVE quieren darle una despedida por todo lo alto.