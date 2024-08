María José Suárez le enseña a Escassi lo que se está perdiendo con sensuales fotos en bikini

María José Suárez no se cansa, pero su verano está siendo de lo más intenso. Sus vacaciones no tienen fin, tras haber recorrido numerosos puntos de la geografía española, además de varias escapadas más allá de nuestras fronteras. Lo ha hecho en familia, con sus amigas y también con misteriosos hombres que hacen entender que está superando su ruptura de Álvaro Muñoz Escassi, tan polémica como dolorosa. Tres años de amor que han finalizado con escándalo y cruce de versiones que no encuentran un punto de convergencia. No importa ya. Al menos para la maniquí, que ha querido dejar claro con sus últimos movimientos que quien ha salido perdiendo ha sido él y no ella, pues está disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, al reencontrarse consigo misma. Y se ha vuelto a enamorar, aunque esta vez de ella.

Así de claro lo tiene la ex Miss España, que se ha propuesto demostrarle al jinete que ha salido perdiendo al meter a otras personas en su relación. Él se excusa en que la consideraba abierta, para sorpresa de ella, por lo que han entendido que hay que poner distancia para no causarse más dolor. Una angustia por un fracaso amoroso que le quitó el hambre a María José Suárez, como así mostró recientemente a través de una fotografía de su vientre tras el bajón anímico. No obstante, ha aprovechado para machacar su cuerpo con ejercicio, cuidar al máximo la alimentación y procurar descansar, mientras se da algún que otro caprichito para sanar las heridas del corazón. ¿El resultado? Un cuerpo de escándalo y una actitud frente a la vida envidiable. Al menos eso es lo que debería sentir Álvaro cuando vea sus últimas instantáneas en bikini.

Story de María José Suárez mostrando delgadez Instagram

La modelo se encuentra ahora recordando viejos momentos vividos en Miami, donde se instaló una temporada y donde ahora emplaza su disfrute estival. Son muchos los planes con los que está sacando el mayor partido a su escapada veraniega, pero también está aprovechando para tostar su piel al sol, mientras luce un cuerpo de escándalo. Algo de lo que han sido testigos no solo aquellos con los que compartió jornada, sino también sus seguidores, a quienes les ha regalado unas impresionantes fotografías con su anatomía como protagonista. Como cabría esperar, su carrusel de fotos se ha llenado de piropos, cosechando muchas más interacciones que esas otras publicaciones con imágenes de sus planes por Miami, un rincón que conoce bien, pero que está redescubriendo a través de sus paisajes y su gastronomía.

Un lugar en el que María José Suárez no solo le ha mostrado a Álvaro Muñoz Escassi que ha salido fortalecida a nivel físico. También ha logrado reconstruirse lejos de él, hasta el punto de hacer un balance del verano en el que él simplemente es una anécdota con la que ahora se ríe con los suyos: “Verano 2024. Viajar con amigas que adoro y mi compadre a Ibiza y Milán. Conocer gente nueva en Mallorca. Reencontrarme con viejas amigas en Málaga. Disfrutar de Elías y mis sobrinos en las playas de Cádiz. Terminar la reforma de mi casa. Salir a cenar con un amigo que hace años que no veía. Hacer más deporte que nunca. Escuchar música a todo lo que da en el coche. Preparar proyectos que comienza en septiembre. Charlas interminables con mis hermanas y cuñados que, por muy dramático que sea el tema, siempre acabamos riéndonos. Un viaje sorpresa a Miami. Todo lo malo que ha venido este verano con fuerza a atropellarme y desestabilizarme está ya en la papelera. Me quedo con lo bueno, que ha sido mucho, y me instalo en el presente, en la bandeja de entrada, en este amanecer de postal que tengo enfrente mientras escribo estas líneas. La vida a veces duele, pero el resto del tiempo es maravillosa”, reflexionaba.