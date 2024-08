María José Suárez y la verdad del “misterioso hombre” de su hotel en Cádiz

Mucho se está hablando de las posibles conquistas de Álvaro Muñoz Escassi, en el ojo del huracán desde que rompiese su relación de tres años con María José Suárez. El final de su historia de amor ha venido acompañado de grandes dosis de polémica, con aparición estelar de numerosas féminas que aseguran haber pasado por su alcoba, además de otras que han negado estar en tan preciado listado, como es el caso de Hiba Abouk. Ahora que el jinete está en Colombia disfrutando de románticas puestas de sol en muy buena compañía con una misteriosa mujer, también su ex parece estar bien acompañada de otro “misterioso hombre”. El revuelo ha sido mayúsculo cuando se ha comenzado a propagar la escapada de la modelo a Cádiz junto a su hijo, donde además ha sido vista en un hotel junto a un apuesto caballero. ¿Se trata de un nuevo amor? Los rumores se han disparados, las especulaciones han sido diversas, pero ella ha querido zanjar tanta habladuría confesando quién es la persona con la que ha sido pillada en un hotel gaditano.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

El hecho de que María José Suárez compartiese sus planes de verano con su hijo y un “misterioso hombre” ha provocado mucho runrún. Todos apuntaban a que ese vínculo debe ser estrecho si ha decidido pasar días de asueto con este caballero y su vástago. Al menos sí compartiendo mesa y mantel en el restaurante de la piscina de su hotel de Cádiz, lo que ha hecho que miradas indiscretas se posasen en ella. Sin embargo, parece que el corazón de la ex Miss España continuará con un destacado vacío, pues este hombre con el que ha almorzado no es tan misterioso como se cree y, por supuesto, no se trata de un nuevo amor. Es más, podría decirse que es un viejo amor, pues en realidad ha sido vista junto a su exmarido, Jordi Nieto.

Así lo ha confesado la propia María José Suárez a ‘Hola’, despejando las dudas sobre esa supuesta escapada con un hombre del que no se tenía constancia. Quizá porque no se indagó lo suficiente, pues ella ha dado total normalidad a su cita en Cádiz, donde se produjo el relevo de su hijo para disfrutar de las vacaciones. Jordi había emplazado aquí sus días de asueto junto a su pequeño, pero esta semana ya le toca a ella hacer lo propio: “Yo he ido a ese mismo hotel a hacerle el relevo con Jordi, el padre, y hemos coincidido. Estuvimos una hora comiendo en el restaurante de la piscina tan tranquilamente. Parece ser que alguien nos vio y ha lanzado el rumor de que yo estaba con alguien en un hotel de Cádiz”, detalla la maniquí, divertida por la confusión que le ha adjudicado a su exmarido como una nueva conquista tras la escandalosa salida de Álvaro Muñoz Escassi de su vida.

María José Suárez y Jordi Nieto Gtres

Por el bien de su hijo en común, María José Suárez y Jordi Nieto mantienen una buena relación. No es la primera vez que las cámaras inmortalizan sus quedadas, aunque siempre tienen como contexto el intercambio de su hijo: “Tengo una buena relación con el padre de mi hijo y he coincidido con él en esta ocasión, como he coincidido anteriormente en la estación del AVE, donde hace unos días me hicieron una foto saludándole y dándole un abrazo”, puntualiza. No le ha dado la mayor importancia a que se especulase sobre un nuevo amor, más teniendo en cuenta que tenía fácil explicación y que ella no está en el punto de mira por el escándalo, sino más bien por haber sido víctima de una presunta infidelidad. Álvaro Muñoz Escassi lo niega, escudándose en que mantenían una supuesta “relación abierta”, aunque reconocía haber sido muy celoso en su relación. Algo que no todos entienden y que les hace indicar que su versión no incluiría toda la verdad.

Sea como fuere, María José Suárez está dispuesta a continuar con su vida, dejando atrás lo sufrido con Álvaro Muñoz Escassi, tras tres años de idílica relación. El final ha sido traumático, pero fue bonito mientras duró. Ahora se ha centrado en su trabajo, consiguiendo nuevas promociones gracias a su renovada popularidad. También en sus vacaciones de verano, esta vez con su hijo de siete años, quien además se ha convertido en el mejor fotógrafo para sus posados más virales: “Elías me ha dicho ‘mami, te voy a hacer unas fotos que van a tener un montón de likes’. No sé si conseguirá su objetivo, pero para mí son las fotos más bonitas de este verano”, escribía desde el hotel de Cádiz en el que ha emplazado sus vacaciones, donde ha coincidido con su exmarido, quien durante unas horas ha sido “un misterioso hombre”.