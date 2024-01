Mariló Montero denuncia que sus fotos desnuda pasaron "de mano en mano"

Hoy ha arrancado en la Audiencia de Barcelona el juicio de Mariló Montero contra los paparazis Diego Arrabal y Gustavo González. La popular presentadora pide hasta seis años de cárcel para cada uno de ellos y reclama una indemnización de 265.000 euros por captar unas imágenes suyas en topless durante un viaje a Bora Bora, en las vacaciones de la Semana Santa de 2015.

82 fotografías que nunca vieron la luz, pero que "pasaron de redacción en redacción, de mano en mano. Me las describieron con tanta precisión que fue realmente humillante", ha asegurado Mariló Montero en el juicio. Por su parte, los dos paparazis aseguran que ellos no tomaron esas imágenes y que no se llegaron a publicarlas por lo que no se incumplió ninguna ley.

La Fiscalía tampoco ve delito y, por tanto, no acusa en este procedimiento. La no publicación de las imágenes juega en contra de Montero, aunque el magistrado presidente ha reiterado que "el derecho a la intimidad lo tienen los famosos y no famosos". El delito que se está investigando es "si hay derecho a que se tomen esas imágenes y a que circulen".

"Con esas fotografías me violaron dos veces", ha asegurado Mariló Montero en el juzgado, tal y como ha desvelado ABC. "Era como si se hubiera mostrado en primera plana", porque además asegura que recibió amenazas constantes que la obligaron a "huir de mi país". Mariló Montero asegura que se tuvo que ir a Estados Unidos para "acabar con la persecución".