Mariló Montero habla sin miedos de la menopausia y los retoques vaginales

Mariló Montero ha tenido un don a lo largo de su carrera y es que siempre que hablaba, como se dice coloquialmente ‘subía el pan’. Eso le hacía atractiva de cara a la audiencia, siendo una de las reinas de las mañanas. Sus declaraciones siempre son jugosas y es que la exmujer de Carlos Herrera no tiene reparos en entrar a valorar sin problema alguno sobre cuestiones que, para otros, pueden ser considerados tabú. Y es que la presentadora está dispuesta a romper barreras y reclamar normalidad donde no siempre la ha habido, tratando públicamente temas antes silenciados como la menopausia o el rejuvenecimiento vaginal.

Mariló Montero Gtres

Pero, más allá de su labor como presentadora o colaboradora en televisión, su privilegiado físico a los 58 años le ha hecho ser merecedora del favor de las firmas. Mariló Montero también es un reclamo publicitario y es que las marcas quieren asociar su imagen a sus productos para atraer al público objetivo. Esto mismo es lo que le ha llevado este lunes a acudir a un acto para presentar un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal. Un tema no siempre expuesto abiertamente, pero que poco a poco va cobrando interés entre los sectores femeninos, siempre preocupadas en resistirse al inevitable paso del tiempo en sus cuerpos. También en las zonas más íntimas.

“Nuestra vagina es nuestra piel y la tenemos que cuidar”, explica durante la presentación la periodista, que subraya la importancia de cuidar también esta parte oculta a ojos ajenos. Fruto de su naturalidad, reconoce que ella misma se ha sometido al tratamiento de rejuvenecimiento vaginal que ahora amadrina. Un paso del que está muy conforme, pues asegura que gracias a este tratamiento innovador ha logrado llevar una transición hormonal muy estable en el momento vital por el que pasan todas las mujeres: la menopausia. Un proceso del que cada vez se habla más y con mayor naturalidad, aunque aún falta avanzar en ello.

Mariló Montero Gtres

“Tengo la menopausia desde hace varios años y no me he enterado de nada. No me he dado sofocos ni he tenido ningún síntoma. Soy muy afortunada en ese aspecto”, reconoce Mariló Montero. Una fortuna que cree que se debe también al haberse puesto en manos de profesionales estéticos para someterse al citado tratamiento. Un retoque estético que consiste en un rayo láser cuyo impacto tan solo se alarga durante dos minutos por sesión: “Tardas más en quitarte y ponerte la ropa que en el tratamiento en sí. No requiere ningún tipo de ingreso”, mantiene en el acto promocional.