Marta López lo cuenta todo sobre su boda: los dos vestidos, la fecha y más sorpresas

Hace muy poco que se conocen los planes de boda de Marta López. Fue el pasado mes de febrero cuando la colaboradora de ‘TardeAR’ aprovechaba su silla en el programa de Telecinco para dar a conocer su intención de vestir de blanco. Toda una sorpresa para el público, también para sus compañeros y algunos de sus amigos, que desconocían que su relación con Alejandro Huerta fuese tan firme como para pronunciarse el ‘sí, quiero’.

Y es que llevan tan solo un año de relación y ella ya ha sufrido mucho por amor, aunque se niega a darle la espalda a este sentimiento y siempre se entrega como si de la primera vez se tratase. “Hincó rodilla como Dios manda. Yo iba medio desnuda, porque me estaba dando un masaje. Estábamos en Huelva, en El Rompido, al atardecer, y cuando veo que se pone de rodillas fue muy emotivo, lloré como una magdalena. Estoy muy enamorada y muy feliz”, reconocía. Ahora, dos meses después, amplía los detalles sobre su gran día.

Marta López cuenta ilusionada cómo será su boda

La colaboradora ha mantenido en secreto su intención de vestir de blanco de nuevo. El anuncio de febrero llegó tres meses después de la pedida y desde entonces ha optado por mostrarse misteriosa al hablar ante los medios de su boda. Una ceremonia que, como anunciaba, sería “muy prontito”. La expectación es máxima y ante la proximidad de la fecha, ha querido ampliar la información más allá de que tendrá Huelva como idílico telón de fondo a su intercambio de alianzas. Por ejemplo, que la fecha de la boda, que aún se mantenía como un secreto y que se ha fijado finalmente para el próximo mes de junio, a finales: “Ha surgido todo y estoy muy feliz, muy enamorada y muy contenta”.

Marta López Instagram

“Estoy como loca, o sea, estoy trastornada. No tengo tiempo para nada, de verdad. Entre tres niños, la tele y todo lo demás, me va a pillar el toro. No duermo por las noches, te lo juro, pero bueno, al final siempre voy agobiada a los sitios, pero llego a todo”, reconoce la estrella de los platós de Telecinco en conversación con ‘Europa Press’. Aunque le falten muchos detalles por ultimar y cree que no le dará tiempo a dar forma a todo lo que le gustaría, se alegra de que al menos “el novio lo tengo, que es lo más importante”. Cierto es.

Pero quizá lo que más expectación despierta de cualquier boda que se precie es el vestido de la novia: “Sí, tengo los vestidos”. ¡Habla en plural! Sí que se ha apresurado en elegir su look nupcial para pronunciar el ‘sí, quiero’, pero también ese otro que le servirá para volver a sorprender a sus invitados y que lucirá en la celebración, para poder bailar y disfrutar de su mágico día con mayor comodidad, obviamente sin renunciar a la elegancia. Pero Marta López también ha pensado en cómo irán sus tres hijos vestidos para su boda con Alejandro, reconociendo que también tiene fichados sus atuendos, así como la lista completa de invitados que le acompañarán en tan importante cita para celebrar su amor.