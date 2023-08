Marta Riesco, ilusionada con un atractivo hombre al que llama “pasión turca”

El nuevo Código Ético de Mediaset España impide que se hable de según qué personajes, al considerarlos en parte responsables de la crisis de imagen que atraviesa la cadena. Entre ellos está Marta Riesco, quien fuese una de las reporteras estrella de Ana Rosa Quintana, hasta que el amor por Antonio David Flores le hizo perder el trabajo, además de parte de la simpatía del público. Sin embargo, la joven periodista sabe reinventarse a la perfección y no solo en el ámbito laboral con nuevos jugosos contratos tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras. También en el terreno amoroso parece haber encontrado la fortuna y es que un nuevo amor ha llegado a su vida para devolverle la ilusión a su maltrecho corazón.

Antonio David Flores y Marta Riesco Instagram

En su nueva apuesta personal por convertirse en una influencer respetada por todos, Marta Riesco continúa compartiendo sus trucos de belleza y moda, sus novedades profesionales y también algunas pinceladas sobre su vida más íntima y personal. En esta labor profesional también ha encontrado un hueco para hablar sobre una nueva ilusión que ha aterrizado en su vida para cambiarle los esquemas y es que su relación con el exmarido de Rocío Carrasco le hizo mella hasta el punto de dejar de creer en la magia del amor. Hasta ahora.

Marta Riesco ha acudido a una de las mágicas noches que se viven en Marbella en verano de la mano de Starlite Festival. Allí acudió en calidad de celebridad, al igual que Victoria Federica. Ambas coincidieron y no tardaron en hacer muy buenas migas. Pero lo que la reportera quiere contar a sus fans no es cómo conoció a la sobrina del Rey Felipe VI, sino más bien a quién conoció después de este especial encuentro. Y es que pudo conocer a un hombre a quien, con mucho amor, pero también con las hormonas revolucionadas, le llama “la pasión turca”.

Marta Riesco Instagram

La ex de Antonio David Flores ha tenido un flechazo en Marbella con un hombre de origen turco. Tanto que no dudó en hablar con él. Incluso le pidió permiso para fotografiarle y así presumir de conquista ante sus fans, quienes confirmaban que efectivamente era tan apuesto como decía. Marta Riesco ha llegado a confesar que este atractivo varón le ha invitado a viajar con él a Turquía para conocer los encantos del país y, de paso, los suyos propios. Ella ha declinado la oferta, pues considera apresurado realizar un viaje así con alguien a quien apenas conoce y con el que no puede comunicarse bien, pues él no habla castellano. Aun así, han intercambiado sus teléfonos y pueden mantener el contacto, por lo que podríamos estar ante un nuevo romance o, al menos, una apasionada aventura de verano.

Marta Riesco Instagram

Pero su truculenta historia no termina aquí. Este hombre a quien conoce como “la pasión turca” no fue su única conquista de la noche. También reparó en otro joven con el que habló al principio de la fiesta, pero a quien perdió de vista después. Apareció justo para interrumpir el coqueteo de Marta Riesco con el turco: “En el transcurso de la noche había conocido a otro chico y me puse a hablar con él, pues este chico llegó cuando estaba con el turno e interrumpió la conversación”. Un fastidio, porque la educación del turco hizo que les dejase solos. Pero al día siguiente sus caminos se volvieron a cruzar en una discoteca, volvieron a entablar conversación y ahora están dando sus primeros pasos para ver qué surge. Quizá no sea el amor de su vida, pero ahora ella necesita darse algunas alegrías propias del duelo que provoca una ruptura sentimental.