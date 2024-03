Martín Berasategui, tras su accidente: «He tenido suerte»

El cocinero Martín Berasategui ha sorprendido a sus seguidores al compartir en redes sociales una imagen con la cara llena de heridas. El chef ha sufrido un accidente por el que ha tenido que permanecer ingresado dos días en la Policlínica Gipuzkoa. En el video que ha difundido desde el hospital, el cocinero relata que "por la tarde venia caminando desde Lasarte-Oria a San Sebastián cuando de pronto me tropecé y caí".

El chef donostiarra cuenta cómo paro el golpe con la cara y la nariz, de ahí las heridas del rostro. Sin embargo. parece que la peor parte del golpe se la llevó el húmero. «Lo tengo totalmente roto por todos los lados», confiesa Martín Berasategui.

Berasategui ha agradecido la atención recibida en el hospital por los doctores Cuéllar ya que "han hecho un milagro porque me han operado y todavía no me lo puedo creer". El cocinero se siente aún en shock por lo ocurrido. "Es gente que contagia, unos profesionales increíbles, gente que se ha dejado la sangre para ser los mejores y estoy alucinado... no tengo ni miedo ni pereza ni vergüenza en decir la suerte que he tenido en conocer a esta familia maravillosa que son increíbles", concluye el cocinero.