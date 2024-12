Martín Bianchi, sobre los rumores de crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Yo soy ella y estaría rezando"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelven a estar en el ojo del huracán mediático. El matrimonio, un año y medio después de pasar por el altar, podría estar atravesando por una crisis sentimental tras la apertura de "Casa Salesas", el nuevo proyecto gastronómico del empresario en el centro de Madrid.

En las últimas semanas muchas informaciones han apuntado que la marquesa de Griñón estaría reclamándole a su marido más tiempo para pasar juntos, algo que podría estar haciendo mella en la pareja. Según explicó el periodista murciano Pedro Jota, Tamara Falcó no estaría llevando muy bien que Íñigo Onieva pase tantas horas en su restaurante y le habría pedido más atención por su parte.

Aunque ninguno de los dos protagonistas se han pronunciado sobre el asunto y prefieren guardar silencio ante las cámaras, esta situación está dando mucho de qué hablar. El periodista Martín Bianchi ha sido el último en hablar, sin pelos en la lengua, sobre la supuesta crisis matrimonial que estarían atravesando los marqueses de Griñón en la SER, durante su sección en el programa "Hoy por Hoy" con Àngels Barceló.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva en Berlín. @tamara_falco

"Ella quiere pasar más tiempo con Íñigo y él está mucho tiempo fuera. En este caso... les entiendo a los dos. Son insoportables los dos, es una pareja detestable, los dos por motivos diferentes, pero no aguanto a ninguno, lo siento. Y juntos ya me parecen...", ha comenzado diciendo Bianchi sobre los motivos de su supuesta crisis matrimonial, dando su sincera opinión. "Él está mucho tiempo ahí, la tentación vive en el restaurante. Yo entiendo a Tamara, Cuando él va por la noche ahí a trabajar, yo soy ella y estaría rezando", ha añadido el periodista.

La presentadora, ante esta situación, ha reflexionado sobre el asunto: "La gente más rica y acomodada es la que más ocupada está. Yo llamo a una de esas señoras que dicen que no trabajan y siempre están ocupadas".

Bianchi, muy crítico con la actitud de Tamara e Íñigo

El periodista, además, ha sido muy crítico con la actitud de Íñigo Onieva con la que está afrontando la situación ante las cámaras. "No puedes vender tu boda y cuando hay rumores de crisis decir no me grabes en la calle", ha sentenciado Bianchi.