El feo gesto de Íñigo Onieva con su suegra, Isabel Preysler

El marido de Tamara Falcó no consigue pasar inadvertido. Íñigo Onieva y Tamara Falcó, así como Fernando Verdasco y Ana Boyer acompañaron a Isabel Preysler como galardonada por "Mujer Hoy", con un premio que reconocía su relevancia en la sociedad. "Este premio se lo dedico a todas esas mujeres que de verdad han trabajado para que España sea un lugar mejor", destacaba Isabel a su llegada. Además, admitía que en el papel de abuela "me divierto muchísimo. Es una etapa maravillosa". Y añadía que "no pasa nada si Tamara no es madre. No hay prisa". Para la marquesa de Griñón, su madre "se merece todos los premios".

Isabel Preysler, junto a sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer Gtres

Durante su discurso de agradecimiento, Isabel también se dirigió a sus hijas. "Pienso que las verdaderas mujeres merecedoras de este reconocimiento son todas esas mujeres desconocidas que a lo largo de estos últimos 25 años han procurado con gran esfuerzo hacer de este país un lugar mejor. Como le he dicho el otro día a un amigo mío, debo de estar haciéndome muy mayor porque últimamente me están dando muchos premios y creo que está llegando el momento en que empiece a retirarme y os deje a mis niñas, que son mucho más graciosas y divertidas que yo. Y ya no os quiero ni contar cómo son mis nietos", destacó.

A la hora de posar en el photocall, Isabel Preysler lo hacía junto a sus hijas y Fernando Verdasco. Solo Onieva conseguía escaquearse, lo que no pasó inadvertido para los fotógrafos que cubrían el acto. Un feo gesto que fue "salvado" con la presencia en la foto del tenista español.