Belén Esteban y María Patiño, muy indignadas, sentencian a Tamara Falcó: "Como creyente, no me siento identificada"

Tamara Falcó está hoy de celebración. La marquesa de Griñón cumple 43 años en su mejor momento profesional y sentimental, felizmente casada con Íñigo Onieva. En esta día tan especial para la marquesa de Griñón, el único deseo que le queda por cumplir es convertirse en madre, su sueño frustrado.

Con motivo del 43 cumpleaños de Tamara Falcó, el periodista Fran Gómez de la LARAZÓN ha entrado en "Ni que fuéramos Shhh" para comentar la situación de la socialité y la postura que ha tomado frente a la maternidad.

"Ella lo está buscando, y lo ha dicho abiertamente y no tiene ningún problema en hablar de esto. Ella nos dice en los eventos que está muy tranquila con esto y que se encomienda a Dios, que si tiene que llegar y si no, que está muy tranquila. Eso es lo que dice Tamara públicamente pero yo, personalmente, me cuesta creer que cuando estas buscando algo con tanto anhelo y que se está sometiendo a un tratamiento, lo cierto es que ganas tiene y debe ser frustrante. Para las mujeres es algo sensible y creo que le debe de frustrar bastante", ha comenzado diciendo Fran Gómez sobre la situación de Tamara Falcó.

Belén Esteban, muy indignada con Tamara Falcó por su opinión sobre la fecundación in vitro en "Ni que fuéramos Shhh" Ten

"¿Y la adopción no la contempla?", ha preguntado María Patiño. "No la contempla. Además, se equivocó porque dijo que no tenía edad para adoptar y en España se puede adoptar hasta los 55 años. No es una opción que se esté planteando", ha contestado el periodista de LARAZÓN.

Tras esta información, Kiko Matamoros ha animado a Tamara Falcó a que no pierda la esperanza y ha recordado que Ana Rosa Quintana se quedó embarazada con 47 años. Sobre este asunto, Fran Gómez ha explicado que la marquesa de Griñón descarta también otros métodos como la fecundación in vitro por su religión y no quiere nada "artificial por así decirlo".

Esta información ha causado un gran revuelo en el plató de "Ni que fuéramos Shhh" y la indignación de varios colaboradores. Belén Esteban ha sido la primera en reaccionar. "De verdad, me parece...Yo soy cristiana y me parece...", ha declarado, muy molesta con la postura de la marquesa de griñón sobre los métodos fecundación. "Como persona creyente, yo no me siento identificada", ha añadido María Patiño. Acto seguido, la de San Blas ha sentenciado que ella tampoco. "Decir que eso es artificial es una basura y denota que no está en su sano juicio. No se puede escudar en la fe para decir esos argumentos que son del del siglo pasado", ha opinado Chema Garrido. "Me parece que vamos para atrás".