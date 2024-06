El príncipe Harry sobre la muerte de su madre, Lady Di: "No puedes reprimir el duelo para siempre o te comerá por dentro"

El duque de Sussexha protagonizado un nuevo vídeo en el que se sincera sobre el duelo y enseña a los más jóvenes a expresar sus emociones cuando pierden a un ser querido. En conversación con una ONG británica, el menor de los hijos del rey Carlos III asegura que cuando pierdes a un ser querido "te convences de que la persona que has perdido quiere que tú estés triste durante el mayor tiempo posible para demostrarles que se les echa de menos".

El hermano del príncipe de Gales comparte su experiencia tras perder, cuando él tenía doce años, a su madre, Diana de Gales, en un trágico accidente de coche en París, en 1997. "Nadie quiere estar en la posición en la que se ve obligado a hablar de algo de lo que no quiere hablar, especialmente cuando todos los mecanismos de defensa de la mente, el sistema nervioso y todo lo demás dicen: ‘No vayas allí”, reconoce.

Harry de Inglaterra, en brazos de su madre, Diana de Gales John Redman Agencia AP

Aunque el vídeo fue grabado durante la última visita de Harry a Reino Unido, con motivo de la celebración del décimo aniversario de los Juegos Invictus, es ahora cuando ha salido a la luz. En él se ve al príncipe hablando con Nikki Scott, fundadora de Scotty’s Little Soldiers, una organización benéfica británica que apoya a niños cuyos padres han muerto en operaciones de las Fuerzas Armadas. Ella también revela cómo fue el momento en el que le contó a su hijo que su padre, un cabo que sirvió en el 2º Regimiento Real de Tanques, había sido asesinado en Afganistán en 2009. "Le destrozó su mundo. Fue lo peor. ¿Cómo le cuentas esto a un niño de cinco años?".

El duque de Edimburgo, junto a sus nietos William y Harry, en el cortejo fúnebre por la muerte de Diana de Gales. Jeff J. Mitchell

El vídeo fue grabado ya que el próximo 29 de junio se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, y el objetivo de la ONG, de la que el príncipe es su embajador, es destacar las necesidades actuales de los hijos de militares en duelo en el Reino Unido.

El príncipe destaca lo duro que es hablar de los sentimientos de pérdida, "no es sostenible reprimir para siempre o el duelo te comerá por dentro. Te convences a ti mismo de que la persona que has perdido quiere o necesita que tú estés triste durante el mayor tiempo posible para demostrarles que se les echa de menos. Pero entonces te das cuenta de que no, ellos deben querer que seas feliz". El duque aconseja a los niños que pasan por esta situación que hablen de ello. "Eso es lo más duro, especialmente para los niños, que piensan: ‘No quiero hablar de ello porque me pondrá triste’. Pero te das cuenta de que si hablas de ello, y celebras su vida, entonces en realidad las cosas se vuelven más fáciles".